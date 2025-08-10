Suscríbete a
De 'tortuguita' para los niños a un problema ambiental de gran tamaño

Las tortugas acuáticas parecen la mascota perfecta, pero cuando dejan de ser manejables terminan abandonadas

Así salva el Oceanogràfic de Valencia a cientos de tortugas en peligro de desaparecer

Recuperación de tortugas en el Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña, en Masquefa
Recuperación de tortugas en el Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña, en Masquefa

Flavia Monasterio

Masquefa (Barcelona)

Las tortugas acuáticas, principalmente las conocidas como tortugas de Florida, parecen la perfecta mascota para los niños. Silenciosas, pequeñas, fáciles de cuidar, son un regalo común para los niños. Lo que muchos padres no saben es que estas criaturas pueden vivir más de 30 ... años y crecer hasta el tamaño de un plato grande, con necesidades que se vuelven más complicadas a medida que se van desarrollando. El resultado es un patrón que se repite cada año: cuando la tortuga deja de ser pequeña y manejable, comienza el abandono. Las autoridades ambientales y organizaciones de rescate advierten de que muchos de estos animales terminan en zonas de agua públicas, donde no solo sufren por falta de adaptación, sino que también alteran el equilibrio ecológico al desplazar a especies autóctonas, lo cual genera un alto costo ambiental.

