Que nadie olvide la verdad de Victorino y los toreros bravos

La dramática cogida de Galván deja en mano a mano una corrida de pura emoción: Román roza la Puerta Grande con el excelente Esquinero; sensacional huella de Ginés

Antoñete ya tiene su monumento en Madrid

David Galván, cogido por el primer toro, Verdadero de nombre, no pudo continuar la lidia
David Galván, cogido por el primer toro, Verdadero de nombre, no pudo continuar la lidia
Rosario Pérez

Madrid

La estatua broncínea. El cielo panza de burra. La belleza cárdena. Antoñete, Madrid y Victorino, un mismo día en la catedral del toro, que pronto nos recordó la cruda verdad de la Fiesta. «¡Va muerto, va muerto!», se decía en el callejón mientras las ... cuadrillas portaban a David Galván. Llevaba los ojos vueltos a otro mundo, el cuerpo desmadejado, la cabeza de trapo, el golpetazo en las costillas, la caída desde el precipicio de los pitones. Inerte quedó cuando el primer Victorino, Verdadero de nombre, lo prendió por la pierna y lo lanzó con violencia a la arena, con el cuerpo entre las dagas. Que no perdonaron y lo alzaron otra vez al ruedo de la inmortalidad en una durísima voltereta. La imagen del pitón en la espalda, dentro de la chaquetilla, no se borraba de las retinas, nubladas por la angustia. Se temía lo peor hasta que tranquilizaron las noticias de la enfermería: Galván, con un severo traumatismo craneoencefálico, había recuperado el conocimiento; el pitón dejó un puntazo en el hemitórax izquierdo, pero no había penetrado en ningún órgano vital. El milagro se había obrado, aunque tras la espeluznante paliza le costaba respirar y fue trasladado al Gregorio Marañón para realizarle un estudio radiológico. Ocurrió a derechas con un Verdadero que desarrolló mucho sentido en banderillas. Y eso que había prometido embestidas algo halagüeñas en los inicios, tan bien lidiado de salida por Galván. Pero aprendió pronto, muy pronto. Hasta dejar un herido.

