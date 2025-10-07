Víctor Hernández recibe el alta tras la cornada de Madrid: «Mi inquietud es torear despacio, no salir muchas veces por la puerta grande»

Suscríbete a
El madrileño continuará recuperándose en su casa, con la vista puesta en echar un buen invierno, con la satisfacción de la tarde de entrega que dejó en Las Ventas el pasado domingo, donde resultó herido

De Víctor Hernández a José Tomás: viaje a las entrañas de la izquierda más pura

Instantes del percance de Víctor Hernández
Instantes del percance de Víctor Hernández Guillermo Navarro
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Madrid

Este martes le han dado el alta a Víctor Hernández. De vuelta a casa, respira ya más tranquilo, con la recuperación por delante. «Tenía un festival y una corrida en Perú, pero ya quiero recuperarme bien, así que he terminado la temporada», comenta el ... madrileño, que cuajó una extraordinaria tarde el pasado domingo, dejando unos naturales de los que todo el mundo salía hablando. Cortó una oreja, y parecía que la puerta grande estaba cerca, cuando el quinto de la tarde le levantó los pies del suelo, propinándole una cornada de 15 cm en el gemelo izquierdo.

