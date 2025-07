Víctor Hernández, baja sensible hoy en Pamplona: «Las oportunidades en estas plazas no son las que me gustarían, y tener que perder una cita así es duro»

Hoy era un día importante para Víctor Hernández. El alcarreño iba a debutar en Pamplona. Un sueño para todos los toreros, que suponía además el ir viendo los frutos de su paso por San Isidro, donde cortó una de las orejas de más ... peso de la feria. Pero Víctor ha tenido que perder la cita sanferminera de este 8 de julio por la fractura craneal que le provocó fea voltereta que sufrió a finales de junio en Torrejón, que le tiene reposando en casa.

Aunque es muy joven y tiene toda la carrera por delante, las ganas de volver a la cara del toro cada vez son más, especialmente días como hoy. Atiende a ABC para contar cómo se siente: «Estoy un poco frustrado, porque para mí era un día muy importante, y lo llevaba preparando muchísimo tiempo. Al fin y al cabo, después de lo de Madrid las oportunidades entre este tipo de plazas no son todas las que me gustarían, y tener que perder una cita así en el calendario es algo duro».

«Me encuentro más o menos bien», nos cuenta, con voz un poco desanimada. La buena noticia es que no va a más la lesión, ni el coágulo que le vieron después. Pero tampoco va absorbiéndose con rapidez, por lo que hay que tener calma y esperar que la fractura vaya sanando, que es lo fundamental. «El viernes tengo una prueba. Estoy intentando reaparecer cuanto antes, pero de momento tengo que tener paciencia». Ya le han advertido los médicos que cualquier esfuerzo de más puede ser perjudicial, así que el torero se lo tiene que tomar como las vacaciones.

Lo que es seguro es que del mundo taurino no se toma descanso y siempre tiene un ojo en lo que va courriendo. Por eso, «cuando me he despertado, he visto las imágenes de encierro», aunque «un poco por encima, lo he visto como si no matara la corrida, ni tuviera nada que ver», remarca. También es verdad que, si se siguen cuentas taurinas en las redes, sólo salen los vídeos, así que es lógico. Y, aunque él no lo vea así, porque para eso es torero y valor tiene como el que más, debe dar cierta paz ver a los Cebadas y no torearlos, porque menudas caras tienen... Especialmente ese Caminante, que este año ha sembrado el pánico al final de Estafeta, y que ha caído en el lote del sustituto de Víctor, Pepe Moral. Junto a él torearán Antonio Ferrera y Román.

Dicen que Pamplona tiene memoria, y premia a quienes se lo merecen. Esa esperanza tiene Hernández: «Ojalá... Ojalá todo vaya mejor y pueda ir a una corrida mejor, que eso también es con lo que sueño, y esa es mi intención». ¿Le ha dicho algo la Casa de Misericordia? «Nos han tratado muy bien. Nos han dicho esas cosas que se dicen, que la plaza no se la van a llevar y esas cosas. Me imagino que el año que viene estaré a punto. Pero luego en un año también pasan muchas cosas».

Pasan muchas cosas, como decía el Los Santos de la Humosa, pero Dios sabe por qué pasan, y en su caso será para bien, porque ya ha demostrado que torear sabe, y le esperan muchísimas oportunidades seguro. Lo mismo opina el torero, que espera debutar la próxima temporada: «Que tengan memoria, pero también espero recordárselo yo con mis actos en el ruedo». Y seguro que así será, con ayuda de San Fermín y la Virgen de Guadalupe, a quien tanta devoción tiene.