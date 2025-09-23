Suscríbete a
El fracaso de la cesión migratoria a Cataluña rompe el bloque de investidura: Podemos y Compromís votan 'no' y tumban la medida
Sigue aquí la Asamblea General de la ONU

Feria de San Mateo

De la soberbia madurez de Urdiales a la ambición sin freno de Aarón Palacio

Se reparten seis orejas de brava corrida de Núñez del Cuvillo y salen a hombros en su mano a mano

El huracán Ventura conquista el territorio Hermoso

Aarón Palacio y Diego Urdiales salen a hombros
Ángel González Abad

Logroño

Que les cuenten a los miles de riojanos que colmaron la plaza de la Ribera que la tauromaquia no es cultura. Pero que se lo digan de frente y por derecho, que a lo mejor oyen lo que no quieren oír. Y que se ... lo pregunten también a los aficionados catalanes que vivieron aquella mentira política que llevó a la prohibición contra derecho de las corridas de toros en aquella tierra. Que lo digan bien claro y alto, sin la hipocresía de partidos como el socialista que no salía del sí pero no hasta asestar el golpe definitivo, como un arreón de manso.

