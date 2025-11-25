Suscríbete a
ASÍ LO CONTÓ ABC

El traje de banderillero que llevaba Sánchez Mejías en su equipaje: «Por si no gusto en mi alternativa en Madrid»

Se lo confirmó en un brindis a Corrochano, que tras su éxito en la capital como matador le recomendó que regalara el traje de subalterno «a quien no le venga ancho»

Urtasun veta la figura de Ignacio Sánchez Mejías del centenario de la Generación del 27 por ser torero

Ignacio Sánchez Mejías
Ignacio Sánchez Mejías
Ángel González Abad

Ángel González Abad

García Lorca, la generación del 27, el Betis, Joselito, Manzanares a las cinco de la tarde… Y ahora el ministro Urtasun. En torno a Ignacio Sánchez Mejías coexisten tantas circunstancias que algunas describen por sí solas la personalidad arrolladora de un hombre que marcó ... una Edad de Plata dentro y fuera de los ruedos.

