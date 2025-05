Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Sergio Sánchez, Aarón Palacio y Javier Zulueta hoy

Sigue en directo la corrida de toros celebrada en Las Ventas de Madrid por la festividad de San Isidro, con la última hora de Sergio Sánchez, Aarón Palacio y Javier Zulueta hoy.

El extremeño Sergio Sánchez, de 21 años, el aragonés Aarón Palacio, de 20, y el sevillano Javier Zulueta, que aún no ha cumplido los 20, van a tener delante una novillada de Alcurrucén, que sobre el papel llega con total confianza para que la tarde discurra por el camino del éxito.

Unos 18 grados ahora en Madrid, una temperatura que irá a la baja conforme avance la tarde y viento en calma o una leve brisa que se espera que no moleste a los toreros.