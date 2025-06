Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Morante de la Puebla, Fernando Adrián y Borja Jiménez hoy

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Morante de la Puebla, Fernando Adrián y Borja Jiménez hoy.

Muy correcta fue la faena de Fernando Adrián, pero faltó algo porque el toro iba largo, repetía, era muy noble y humillaba. El inició rodilla en tierra fue bueno y exigente. A partir de ese momento no hizo nada mal Adrián, pero le faltó rotundidad con un juampedro aplaudido en el arrastre. Oreja.