Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Emilio de Justo, Roca Rey y Tomás Rufo hoy

Sigue en directo la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Emilio de Justo, Roca Rey y Tomás Rufo hoy.

La de hoy, la décimotercera corrida del serial isidril, fue de las más demandadas desde que se conocieron los carteles. Todo el mundo quería entradas para la primera comparecencia de Roca Rey, la figura más taquillera del momento. Por eso se ha colgado el cartel de “No hay billetes” en una tarde que se completa con dos diestros que dicen mucho a los aficionados y han dicho mucho en esta plaza madrileña. Emilio de Justo y Tomás Rufo no quieren ser convidados de piedra.