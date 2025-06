Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Antonio Ferrera, Fernando Robleño y Manuel Escribano hoy

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Antonio Ferrera, Fernando Robleño y Manuel Escribano hoy.

No tenía ningún celo en la muleta, ni quería pasar. Todo lo que intentó un voluntarioso Ferrera fue en vano, porque, aunque intentó alargarle la embestida, era imposible porque iba al paso.