Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Alejandro Talavante, Juan Ortega y Clemente hoy

Sigue en directo la corrida de toros celebrada en Las Ventas de Madrid por la festividad de San Isidro, con la última hora de Alejandro Talavante, Juan Ortega y Clemente hoy.

El primer cartel de San Isidro es uno de los que mayor expectación ha despertado entre los aficionados. Se ha colgado el cartel de No hay billetes, lo que traduce el interés por la terna. El extremeño Alejandro Talavante, uno de las figuras del momento, junto al sevillano Juan Ortega, esperado siempre por su concepto clásico, arroparán al joven diestro francés Clemente en la tarde de su confirmación de alternativa.

No van a ser ajenas las nubes que tapan el sol sobre Las Ventas, con una amenaza de lluvia. Algunas gotas que se espera que no vayan a más y no agüen la tarde. Hay ilusión en las caras, en el reencuentro con los vecinos de localidad.