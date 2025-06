Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez hoy

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez hoy.

523 KG., 2/20, G-O. EMILIO DE JUSTO

Los tendidos cuelgan el último No hay billetes de la feria.

Brinda Ureña a Victorino. Gracias a que no perdió Paco nunca la esperanza, sacó muletazos por ambos lados alargándole el muletazo y unos buenos doblones finales, y sacando poco que el toro tenía, que eran la humillación y la prontitud. Aunque se quedaba corto y no se tragaba los pases de pecho.

Faena de mérito la de Emilio de Justo, porque expuso mucho con un toro muy desagradecido, deslucido y con evidente peligro, porque rebañaba por el pitón derecho. No ha sido fácil, y ha podido engañar a algunos aficionados, pero por encima ha estado De Justo, que fue demasiado generoso con el animal.

Mejor no hablar de la espada.

Complicado fue el tercer toro, porque le faltaron las fuerzas. A pesar de estar tesonero Borja, el animal se derrumbaba. Una lástima, porque tenía fijeza y quería ir por el engaño, pero no podía con su menudo cuerpo.