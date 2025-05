Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Fernando Robleño, Damián Castaño y Juan de Castilla hoy

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Fernando Robleño, Damián Castaño y Juan de Castilla hoy.

Frío de salida, desentendido y con pocas ganas de caballo salió el primero. La lidia fue rápida, aunque tanto picador como banderilleros no terminaron de estar acertados.

Faena de voluntad de Robleño ante un toro huidizo que no lo podía retener ni dejándole la muleta delante porque el animal solo buscaba las tablas. A regañadientes le robó algún muletazo meritorio, pero era imposible el lucimiento. Dejó una estocada baja a la tercera.

Los puyazos traseros lastraron al buen animal, que quería ir a la muleta de Castaño pero no podía. Nobleza, humillación y fijeza tenía, pero como ligara el salmantino dos muletazos, se caía.

Muy justo de fuerzas se mostró el tercero. Cómo no, los puyazos fueron traseros. No humilló nada en banderillas, donde lo cuidó bien Iván García.

Lo cita largo De Castilla, pero el toro no pasa propinándole una feísima voltereta. Se pone unos vaqueros y vuelve a la cara del toro sin mirarse.

Se la juega de verdad el colombiano con el peligroso tercero, sacándole muletazos de muchísimo valor por los dos pitones, porque el toro no quería por mala condición de alimaña. Se tira perfecto y deja una estocada en la yema. Duro para morir fue el animal.

El colombiano da una vuelta al ruedo tras petición que si no era mayoritaria, estaba cerca.

Abrevia Robleño con el peligroso cuarto. No lo termina de ver claro el madrileño, y coge la espada. La estocada cayó baja e hizo guardia. Necesitó el uso del verduguillo.