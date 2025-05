Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Ginés Marín hoy

Sigue en directo la corrida de toros celebrada en Las Ventas de Madrid por la festividad de San Isidro, con la última hora de Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Ginés Marín hoy.

Las previsiones de la Aemet son de un vientecillo del noroeste de unos 17 kilómetros por hora, que ojalá no moleste demasiado durante la corrida

No acaba de convencer el segundo a la cátedra madrileña, pese a sus serias defensas. El toro cumple en el capote de Ureña y en el caballo. Se luce Ginés Marín en su turno de quites y le da réplica Ureña con el capote a la espalda en ajustadísimas gaoneras.

Muleta a la izquierda, con un natural a cámara lenta. No hay ligazón por esta mano y llega un desarme. Insiste el diestro sin que el trasteo remonte No se conforma y a pies juntos con la izquierda se encorajina y todo a la baja por un pinchazo y una estocada caída.