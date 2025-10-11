Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de David Galván, Román y Ginés Marín hoy

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño con David Galván, Román y Ginés Marín hoy.

20:20 Sin opciones Ginés con el último Opción el extremeño con un toro con peligro sordo, pero que no transmitía. Lo intentó, con la montera calada, pero poco eco tuvo

19:56 Román emborrona con la espada una valiente faena Valiente estuvo el valenciano con el quinto, un encastado animal, que derribó al caballo. En la faena, muy cerrado en tablas por el viento, estuvo firme Román, aunque no terminó de mandar en la embestida de su oponente. La espada hizo guardia, y esfumó un posible premio.

19:39 Silencio para Ginés con el rajado cuarto Mironcete, pero con más ganas de rajarse que otra cosa fue el cuarto, segundo del lote de Galván. Lo intentó Ginés Marín por ambos pitones, pero el animal solo miraba a tablas. No estuvo acertado con la espada.

19:21 Sobresale Juan Carlos Rey en banderillas El toro derriba al caballo en el primer encuentro con Guillermo Marín, aunque tampoco tuvo una pelea tan de bravo. Extraordinario el tercer par de Juan Carlos Rey, con el toro aparentando hacia los adentros.

19:06 Oreja de peso para Román Esperaba en banderillas el tercero. Tras brindar a Ponce, le dio distancia Román, viniéndose arriba el de la A coronada. Faena muy intensa, de mucha entrega, tandas por bajo, respondiendo el animal que trasmitía mucho. Oreja de ley. Palmas para el Victorino en el arrastre.

18:48 Saluda una ovación Ginés Se vino a menos el toro, que tenía un buen comienzo de muletazo. Embestía a veces con lentitud, pero se quedó muy afligido. Por encima un buen Ginés. Pinchazo y estocada.

18:35 Extraordinario Iván García El subalterno pone a Madrid en pie tras dos pares de categoría con un toro nada claro.

18:30 Con Galván en la enfermería, sale Ginés Se corre turno, y sale Ginés a dejar unas buenas verónicas con una preciosa media, con el toro echando las manitas por delante.

18:29 Se hace cargo Román Lo cazó Román bien a la segunda, cayendo contraria la espada.

18:22 Espeluznante cogida a David Galván en el primero Se levantó mucho viento, por lo que comenzó Galván en el 5, para protegerse. Entre la dificultad del toro por ese pitón y el aire, la cosa se estaba poniendo imposible. Por ahí le levantó los pies del suelo el Victorino al gaditano en unos momentos horrorosos, ya que en el suelo volvió a cogerle por la chaquetilla y lanzarle por los aires. Tuvo que ser David llevado de inmediato a la enfermería.

18:16 Sale el primer Victorino A los medios se llevó Galván al primero, para ganarle terreno. Con alegría fue el Victorino al caballo, y rápido fue el segundo tercio, aunque el toro hizo un par de extraños por el derecho.

18:05 Lleno en los tendidos Con un cielo cárdeno ara la de Victorino, los tendidos lucen un ambiente inmejorable

17:16 Imágenes de los toros de Victorino Los sobreros son de El Pilar. Fotos de los toros de la divisa azulgrana de Plaza 1.