Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de David Galván, Román y Ginés Marín hoy

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño con David Galván, Román y Ginés Marín hoy

Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de David Galván, Román y Ginés Marín hoy
Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de David Galván, Román y Ginés Marín hoy juan flores mulero
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño con David Galván, Román y Ginés Marín hoy.

20:20

Sin opciones Ginés con el último

Opción el extremeño con un toro con peligro sordo, pero que no transmitía. Lo intentó, con la montera calada, pero poco eco tuvo

19:56

Román emborrona con la espada una valiente faena

Valiente estuvo el valenciano con el quinto, un encastado animal, que derribó al caballo.

En la faena, muy cerrado en tablas por el viento, estuvo firme Román, aunque no terminó de mandar en la embestida de su oponente.

La espada hizo guardia, y esfumó un posible premio.

19:39

Silencio para Ginés con el rajado cuarto

Mironcete, pero con más ganas de rajarse que otra cosa fue el cuarto, segundo del lote de Galván. Lo intentó Ginés Marín por ambos pitones, pero el animal solo miraba a tablas.

No estuvo acertado con la espada.

19:27

Parte médico de David Galván

19:21

Sobresale Juan Carlos Rey en banderillas

El toro derriba al caballo en el primer encuentro con Guillermo Marín, aunque tampoco tuvo una pelea tan de bravo. Extraordinario el tercer par de Juan Carlos Rey, con el toro aparentando hacia los adentros.

19:06

Oreja de peso para Román

Esperaba en banderillas el tercero. Tras brindar a Ponce, le dio distancia Román, viniéndose arriba el de la A coronada. Faena muy intensa, de mucha entrega, tandas por bajo, respondiendo el animal que trasmitía mucho. Oreja de ley.

Palmas para el Victorino en el arrastre.

18:58

Imágenes de Marín con el segundo

Fotos de Tania Sieira

18:48

Saluda una ovación Ginés

Se vino a menos el toro, que tenía un buen comienzo de muletazo. Embestía a veces con lentitud, pero se quedó muy afligido. Por encima un buen Ginés. Pinchazo y estocada.

18:35

Extraordinario Iván García

El subalterno pone a Madrid en pie tras dos pares de categoría con un toro nada claro.

18:35

Imágenes de la cogida a Galván

18:30

Con Galván en la enfermería, sale Ginés

Se corre turno, y sale Ginés a dejar unas buenas verónicas con una preciosa media, con el toro echando las manitas por delante.

18:29

Se hace cargo Román

Lo cazó Román bien a la segunda, cayendo contraria la espada.

18:22

Espeluznante cogida a David Galván en el primero

Se levantó mucho viento, por lo que comenzó Galván en el 5, para protegerse. Entre la dificultad del toro por ese pitón y el aire, la cosa se estaba poniendo imposible.

Por ahí le levantó los pies del suelo el Victorino al gaditano en unos momentos horrorosos, ya que en el suelo volvió a cogerle por la chaquetilla y lanzarle por los aires. Tuvo que ser David llevado de inmediato a la enfermería.

18:16

Sale el primer Victorino

A los medios se llevó Galván al primero, para ganarle terreno. Con alegría fue el Victorino al caballo, y rápido fue el segundo tercio, aunque el toro hizo un par de extraños por el derecho.

18:05

Lleno en los tendidos

Con un cielo cárdeno ara la de Victorino, los tendidos lucen un ambiente inmejorable

17:16

Imágenes de los toros de Victorino

Los sobreros son de El Pilar.

Fotos de los toros de la divisa azulgrana de Plaza 1.

17:15

Orden de lidia

Ya se sabe el orden de lidia de la esperada corrida de Victorino.

Abre la tarde, N° 47, VERDADERO, 572 KG., 1/21. G-1. CARDENO, PARA DAVID GALVÁN

El segundo, N° 51, ESQUINERO, 554 KG., 2/21. G-1. CARDENO, PARA ROMÁN

En tercer lugar, N°80, MADRUGADOR, 561 KG., 2/21. G-1. CÁRDENO, PARA GINÉS MARÍN

El cuarto será el N°51, JAPONÉS, 591 KG., 12/19. G-O, CÁRDENO, PARA DAVID GALVÁN

El quinto será N°106, PORTENTOSO, 555 KG., 12/19. G-O, CARDENO, PARA ROMÁN

Cerrará la tarde el N°77, PLATUDO, 557 KG, 1/21. G-1. CARDENO, PARA GINÉS MARIN

