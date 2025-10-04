Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de Talavante, Pablo Aguado y Jarocho.

19:05 Manso el tercero los primeros tercios El tercero es otro toro son fuerza ni fijeza que no puso las cosas fáciles a los subalternos los primeros tercios. Salió pegando voces dos veces del caballo, empujando una tercera con rabia. Pegaba extraños regates en banderillas.

18:51 Talavante abrevia con el segundo Tras la ceremonia de devolución de trastos, se dobló Talavante con el flojo animal, algo que no parecía muy conveniente. Claro, no lo fue. Poco más. Fue breve, porque no había nada que sacar. Pinchazo, estocada corta atravesada y dos descabellos.

18:42 Muy flojo el sobrero los primeros tercios Más parado y frenado salió el sobrero, que parecía peor que el titular. Levanta de nuevo protestas.

18:36 Devuelto el segundo Con unas buenas verónicas recibió Talavante al segundo, que ya se empezó a caer. Pero demostró aún más su poquísima fuerza en el caballo, saliendo el pañuelo verde del palco. Florito, como siempre, rapidísimo.

18:22 Muy flojo el primero Sin fuerza alguno salió el primero. Compuso bien a la verónica Jarocho, pero se veía que no iba a tener oponente. Quiero Talavante y contestó el burgalés, perdiendo las manos el animal varias veces. Tras la ceremonia de confirmación, estuvo tenpladito y cuidándolo Roberto, pero estaba demasiado parado este Jienense.

18:06 Hay un gran ambiente en los tendidos La plaza roza el lleno, en otra tarde de gran entrada.

