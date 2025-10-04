Directo
Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de Talavante, Pablo Aguado y Jarocho
Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de Talavante, Pablo Aguado y Jarocho.
Manso el tercero los primeros tercios
El tercero es otro toro son fuerza ni fijeza que no puso las cosas fáciles a los subalternos los primeros tercios. Salió pegando voces dos veces del caballo, empujando una tercera con rabia. Pegaba extraños regates en banderillas.
Talavante abrevia con el segundo
Tras la ceremonia de devolución de trastos, se dobló Talavante con el flojo animal, algo que no parecía muy conveniente. Claro, no lo fue. Poco más. Fue breve, porque no había nada que sacar. Pinchazo, estocada corta atravesada y dos descabellos.
Muy flojo el sobrero los primeros tercios
Más parado y frenado salió el sobrero, que parecía peor que el titular. Levanta de nuevo protestas.
Devuelto el segundo
Con unas buenas verónicas recibió Talavante al segundo, que ya se empezó a caer. Pero demostró aún más su poquísima fuerza en el caballo, saliendo el pañuelo verde del palco.
Florito, como siempre, rapidísimo.
Muy flojo el primero
Sin fuerza alguno salió el primero. Compuso bien a la verónica Jarocho, pero se veía que no iba a tener oponente. Quiero Talavante y contestó el burgalés, perdiendo las manos el animal varias veces.
Tras la ceremonia de confirmación, estuvo tenpladito y cuidándolo Roberto, pero estaba demasiado parado este Jienense.
Orden de lidia de la corrida de Domingo Hernández
Este sábado es el turno de Domingo Hernández, en la confirmación de Jarocho. Junto a él, torearán Talavante, que será su padrino, y Pablo Aguado, que hará las veces de testigo.
El orden de lidia es el siguiente:
Se presentará como torero el burgalés con Jienense, número 142, de 540 kg.
El segundo será Retamero, número 54, de 598 kg.
El tercero, Limonero, número 33, de 568 kg.
El cuarto, segundo del lote de Talavante, será Morado, número 94, de 543 kg.
Germano saldrá en quinto lugar, número 114, de 580 kg.
Cerrará la tarde Cuarteto, número 140, de 589 kg.
Todos tienen el guarismo del 1.
El primer sobrero será de la ganadería titular, y el segundo de Victoriano del Río.
