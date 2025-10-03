Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo

le hicieron las cosas muy bien a este animal durante la lidia.

Corren turno, y sale que estará reseñado en tercer lugar. El toro, protestado de salida, tampoco hace las cosas muy allá. Rufo lo coloca muy bien al caballo tras el quite or delantales, y el toro se viene arriba tras una buena segunda vara.

El sevillano pidió permiso a la presidencia, y se hizo cargo del toro, que no se paraba quieto barbeando las tablas. Tuvo que doblarse con él Borja, porque si no macheteaba era imposible porque el toro estaba imposible, sin pararse. Dejó una estocada corta arriba, que acabó con el Victoriano.

Comenzó Emilio por bajo, y el toro le prendió cuando daba la primera tanda. Le cogió de muy fea manera, e hizo por él en el suelo. En cuanto le quitaron al animal, tuvo que ser llevado el extremeño a la enfermería.

Con chicuelinas hasta los medios se llevó Emilio de Justo a Pudoroso, mismo palo que como lo colocó al caballo, donde cumplió el animal. Quitó Borja por unos bonitos delantales,- brochados por una bruña media belmontina.

14:22

Orden de lidia

Hoy comienzan las corridas de toros de la Feria de Otoño con un cartel estrella, conformado por Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo, tres toreros que conocen bien, Madrid, y saben lo que es triunfar, ante una de las ganaderías que genera más expectación: Victoriano del Río.

El orden de lidia es el siguiente:

Abrirá la tarde Pudoroso, nº 38, de 570 kilos, G1.

El segundo será Bocinero, número 152, de 557 kilos, G1.

El tercero será Carterista, número 94, de 529 kilos, G0.

El cuarto, segundo del lote de Emilio de Justo, será Diamante, número 6, de 566 kilos, G0.

El quinto será Soleares, número 192, de 554 kilos, G1, de Cortés.

Y cerrará la tarde Bochornoso, número 105, de 565 kilos, G1, para Tomás Rufo.

Varios nombres recuerdan a toros ilustres de la divisa madrileña.

El quinto será el único toro de Cortés, mientras que los otros llevarán todos el hierro de Victoriano.

El primer sombrero será también de la ganadería titular, y el segundo de Ave María.