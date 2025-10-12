Suscríbete a
Toros hoy, domingo 12 de octubre, en las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño: cartel y dónde ver gratis en televisión y online

Conoce quiénes son los toreros y a qué hora torean en la Plaza de toros de Las Ventas hoy, dónde verlo en televisión y online y cuáles son las ganaderías

Tenemos ante nosotros una jornada extenuante que reúne a algunas de las grandes figuras del toreo. Los más afortunados podrán ver unas actuaciones que han conseguido poner de pie a más de un aficionado. Las celebraciones están ofreciendo un nutrido programa, una maratón para los ... más interesados. Durante dos semanas, la capital será punto de encuentro de los mejores toreros del momento, ganaderías de prestigio y una afición que no entiende de modas ni polémicas: la que vibra con el toro en su versión más pura.

