Toros hoy, sábado 11 de octubre, en las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño: cartel y dónde seguir online

Tenemos ante nosotros una jornada extenuante que reúne a algunas de las grandes figuras del toreo. Los más afortunados podrán ver unas actuaciones que han conseguido poner de pie a más de un aficionado. Las celebraciones están ofreciendo un nutrido programa, una maratón para los ... más interesados. Una semana más, la capital será punto de encuentro de los mejores toreros del momento, ganaderías de prestigio y una afición que no entiende de modas ni polémicas: la que vibra con el toro en su versión más pura.

La edición de este año se celebrará entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, y con la ya tradicional corrida del Día de la Hispanidad como cierre de lujo. Todos los festejos darán comienzo en la imponente plaza ubicada en la Calle Alcalá 237.

No es extraño ver, durante estas tardes otoñales, a grupos de aficionados extranjeros mezclados entre los abonados de siempre, compartiendo comentarios y expectativas antes de sonar el primer clarín. Pero también es un momento para que el toro tenga su sitio, para que la liturgia y la emoción vuelvan a escena antes del parón invernal.

Cartel de toreros del sábado 11 de octubre y horarios

Esperamos vivir momentos memorables con toreros cuajado, listos y con valor. Este jueves, a las 18:00 horas, tendremos a los toros de Victorino Martín para David Galván, Román y Ginés Marín.

Próximas citas

Cartel Domingo 12 de octubre. 12:00h. Fuera de abono. Festival benéfico pro monumento Antoñete. Reses de diferentes ganaderías para Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante y Olga Casado.

Domingo 12 de octubre. 18:00h. Toros de Garcigrande para Morante, Fernando Robleño (despedida) y Sergio Rodríguez (confirmación de alternativa).

Precio de las entradas

El precio de las entradas para la Feria de Otoño 2025 de Madrid varía , pero puedes encontrar precios desde aproximadamente 30 euros por asientos en la zona hasta entradas VIP que pueden superar los 100 euros. Para obtener el precio exacto, debes consultar directamente en la página oficial de la plaza de toros o en plataformas de venta para el evento y localidad específicos que te interesan.

Ver los toros: opciones por televisión y online

Si no quieres perderte este espectáculo que tiene a los mejores puedes seguirlos en ABC.es, que contará con su directo. En televisión, Telemadrid retransmitirá la corrida del Día de la Hispanidad, el próximo 12 de octubre.