Suscríbete a
ABC Cultural

Siete mil euros el pasaje de cada toro

Un toro español parte el cajón en el que volaba a Lima y al bravo Rescoldito le cortan los testículos

Algora guarda en la nevera de su hotel las pajuelas de un cuvillo de extraordinaria clase para inyectar 'sangre brava' a la ganadería peruana

Solo el transporte de cada toro cuesta 7.000 euros

Atascos a paso de procesión que conducen al cielo de Acho

Plaza de toros de Acho
Plaza de toros de Acho ABC
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Enviada especial a Lima

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Anda la tauromaquia en Perú en horas altas, con una salud envidiable en sus tendidos, que se llenan por los pueblos y se abarrotan en la capital. Acho vive una Fiesta de 48 horas este fin de semana en la que no cabe un ... alfiler en el distrito del Rímac, con los alrededores del más que bicentenario coso colmados de alegría, de expectación y de color.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app