Tarazona, otro tsunami de orejas, rabo incluido para Marco Pérez

La recuperación de la plaza de Tarazona, tras una década cerrada, esta pagando el precio de un desatado triunfalismo, auspiciado por una presidencia que confunde el mínimo rigor y criterio con una avalancha de orejas. En el cierre de feria se volvió a vivir ... la autocomplaciencia que va en contra del objetivo de consolidar la historia del coso turiasonense.

Talavante, Cayetano y Marco Pérez salieron a hombros, que, al parecer, era de lo que se trataba, tras cortar siete orejas y el estrambote de un rabo, que fue para el más joven de la terna. De chiqueros salieron tres ejemplares de Jandilla y tres de El Parralejo, desiguales de presencia, algunos muy terciados, y que no pusieron dificultades a los de luces.

Marco Pérez conectó con el público desde que se fue a porta gayola a recibir al tercero, un bonancible torillo de Jandilla con el que anduvo variado, fácil y con oficio. De la vistosa faena destacó una buena serie al natural y el estoconazo final. Los tendidos le agradecieron la entrega, y el presidente no puso la mínima objeción para conceder los máximos trofeos. Las mismas ganas puso con el sexto, que se paró pronto y que con un pinchazo se echó, lo que no fue óbice para pasear otro trofeo.

Dos se llevó Talavante del cuarto, de El Parralejo con buen aire al que comenzó tierra y destacó con la zurda. El pinchazo no restó méritos al usía para conceder el doble trofeo. No tenía justificación con el primero, al que cuajó una labor de bisutería mal rematada a espadas.

Cayetano resolvió la salida a hombros con el tercero al que toreó limpio y animoso por ambos pitones, y se atascó con los aceros con el quinto, que le planteó más problemas.