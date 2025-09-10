Imagen del último paseíllo de Curro Romero vestido de luces en el Coso de la Condomina en Murcia

Veinticinco años del último paseíllo vesyido de luces de Curro Romero Fue en Murcia el último festejo mayor lidiado por el Faraón de Camas, del que hoy se cumplen las bodas de plata

Veinticinco años han pasado desde la última vez que Curro Romero, el Faraón de Camas, hizo el paseíllo vestido de luces. Fue un 10 de septiembre del año 2000 en el Coso de La Condomina de Murcia, en una tarde en la que compartía cartel con Pepín Jiménez y Julián López 'El Juli' para lidiar una corrida de toros de Luis Algarra Polera.

Quién se iba a imaginar en ese momento que sería la última vez que el maestro haría el paseíllo vestido oro, ya que el 22 de octubre de ese mismo año diría adiós a los ruedos en la población de La Algaba en un festival a favor de Andex en el que alternó mano a mano con Morante de la Puebla lidiando 6 novillos-toros de Zalduendo.

Vestía esa tarde murciana de la que este miércoles se cumplen las bodas de plata, de verde hoja y oro. Obtuvo una ovación ante su primer oponente, en una actuación que no pasará a la historia por el triunfo sino por ser la última en un festejo mayor del maestro camero.

Nunca se ha sabido si la idea rondaba ya su cabeza esa tarde y la decisión final vino tras el festival algabeño. Lo cierto es que Curro solo actuó 3 veces como matador de toros en Murcia, la primera el 9 de septiembre de 1961 sustituyendo a El Viti y acompañado de Antonio Ordóñez y Miguel Mateo 'Miguelín' con toros de la ganadería Pablo Romero.

Pese a no tener un triunfo importante en lo numérico, le valió para repetir al siguiente año, aunque no volvió más a la capital de la región hasta 38 años después para realizar su último paseíllo con la montera calada. Casi cuatro décadas en la que su torería se convertiría en mito y su persona en leyenda viva como maestro del tiempo.