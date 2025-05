Domingo de Feria es decir domingo de Miuras. Y hay que dar un ole por todos los ganaderos. Entregar tu vida y la de tu familia por criar el animal más importante que existe es para un ole rotundo. Vocación, afición y un toque de ... locura demuestran estos defensores de la pureza y tradición.

Ahí está la cantidad de toros importantes que han salido en la Feria que ayer acabó para demostrarnos que la cabaña brava está en un extraordinario momento.

Decía con mucha razón un buen empresario e incipiente ganadero: «Llevo 30 años de empresario y no me conocía nadie, pero llevo cuatro meses de ganadero y me conoce todo el mundo».

Ayer, mientras se arrastraba el sexto toro de la interesante y variada corrida de Miura, en los cerrados de Zahariche estaría pariendo una vaca un becerro que dentro de cuatro años posiblemente se lidiará en La Maestranza para volvernos a recordar que la sangre brava sigue latiendo caliente por el bien de España.