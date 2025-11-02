Suscríbete a
El último compás del toreo gitano

El maestro jerezano ha fallecido a los 85 años con la serenidad del que ya toreó todos los toros posibles, incluso el de la vida

Rafael de Paula en una corrida de la beneficiencia
Rafael de Paula en una corrida de la beneficiencia botan
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

Hay vidas que no se cuentan: se evocan. La de Rafael Soto Moreno —Rafael de Paula para la historia— pertenece a esa estirpe de hombres que, más que vivir, torearon su existencia. Nacido en Jerez de la Frontera el 11 de febrero de 1940, hijo ... del barrio de Santiago y de la fragua gitana, su destino parecía trazado entre los sones de una bulería y el polvo dorado de la plaza. Ha muerto en su tierra, a los 85 años, con la serenidad del que ya toreó todos los toros posibles, incluso el de la vida.

