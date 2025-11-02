El último compás del toreo gitano

Hay vidas que no se cuentan: se evocan. La de Rafael Soto Moreno —Rafael de Paula para la historia— pertenece a esa estirpe de hombres que, más que vivir, torearon su existencia. Nacido en Jerez de la Frontera el 11 de febrero de 1940, hijo ... del barrio de Santiago y de la fragua gitana, su destino parecía trazado entre los sones de una bulería y el polvo dorado de la plaza. Ha muerto en su tierra, a los 85 años, con la serenidad del que ya toreó todos los toros posibles, incluso el de la vida.

En aquel Jerez de patios encalados y guitarras al fondo, Rafael soñaba con ser torero antes de saber lo que era el miedo. Las primeras verónicas las dio en el aire, bajo la mirada de un pueblo que lo intuía distinto. No tardó en confirmar el presentimiento: su presentación con picadores llegó en 1957, y su alternativa, en Ronda, en 1960, de manos de Julio Aparicio, con Antonio Ordóñez como testigo. Desde aquella tarde, el toreo tuvo un nuevo idioma: el silencio.

Decía el maestro que el toreo «es como rezar con el cuerpo». Y así lo hizo. Su capote no movía al toro, lo dormía; su muleta no mandaba, persuadía. Fue, más que un matador, un poeta vestido de luces. Cada lance suyo era un terceto de Garcilaso, una nota sostenida que se deshacía en el aire de la Maestranza. Sevilla lo adoptó como propio, porque comprendió que aquel jerezano toreaba como quien canta: por necesidad del alma.

Pero detrás del arte siempre hubo dolor. Las rodillas —esas rodillas gitanas y frágiles— fueron su cruz. Le dolían tanto como le dolía el mundo. Sufrió operaciones, silencios, ausencias. Cada regreso era una promesa incumplida, pero también una lección de belleza.A veces falló con la espada, a veces con el destino, pero nunca con la estética.

Rafael de Paula fue un torero de extremos: amado y discutido, ovacionado y silbado. En sus tardes de inspiración se detenía el tiempo; en sus tardes de sombras, parecía que lo había detenido el dolor. Aun así, cada paso suyo dejó huella. En 1979, Jerez le vio cortar rabo y dos orejas a Sedoso del Marqués de Domecq; en Madrid, en 1987, frente a Corchero, hizo llorar a Las Ventas. No necesitó triunfos, porque su triunfo fue el estilo.

Fuera del ruedo, la vida le jugó cornadas más hondas. Hubo momentos oscuros, silencios largos, titulares ingratos. Pero quien entendió a Rafael sabía que todo formaba parte del mismo relato: el artista que no podía convivir con la mediocridad. Su genio era su condena.

En 2002, el Ministerio de Cultura le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. España reconocía, por fin, que aquel torero no era solo un hombre de plaza, sino un creador. Su figura inspiró a pintores, poetas y a toreros como Morante de la Puebla, de quien fue apoderado y espejo. «Paula no toreaba —decía Morante—, respiraba arte».

Su corazón, tan acostumbrado a la emoción, se cansó al fin. En la madrugada de este 2 de noviembre de 2025, Rafael de Paula ha muerto en su casa de Jerez, rodeado de recuerdos y silencios. Afuera, en el barrio de Santiago, las campanas doblaron despacio, como si marcaran el compás de una verónica eterna.

Hoy Jerez lo llora y Sevilla lo recuerda, porque ambos saben que no se ha ido del todo. Rafael de Paula fue —y seguirá siendo— una forma de entender el arte, la elegancia y el misterio. Su capote, que tantas veces habló por él, ya descansa. Nos deja una huella imborrable que perdura en la memoria de los que nunca lo olvidaron en vida, como el empresario Pedro Trapote.

Hay toreros que llenan las estadísticas. Y hay otros, como Rafael de Paula, que llenan la memoria. Fue carne de duende, criatura de su tiempo, hilo de la historia del toreo andaluz. No mató muchos toros, pero mató todas las distancias entre el arte y la verdad.

Rafael de Paula ha muerto. Pero en el eco de la Maestranza y en las arenas de Jerez todavía suena el compás de su capote, lento y azul, como una oración que el tiempo no puede olvidar.