Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida con Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta en la Feria de San Miguel

Morante y Luque, Luque y Morante. Dos colosos frente a frente que se encuentran esta tarde en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla tras un verano tormentoso y repleto de polémicas. Junto a ellos el novillero sevillano Javier Zulueta, que toma la alternativa dispuesto a sentar cátedra y hacerse un hueco en medio de la rivalidad entre el cigarrero y el peruano. Arte, valentía y bravura se dan la mano en el último festejo de la Feria de San Miguel.

16:07 Cuadrillas y equipo presidencial MORANTE DE LA PUEBLA Banderilleros CURRO JAVIER (Berenjena y azabache) JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ (Negro y azabache) JOSÉ Mª AMORES (Azul azafata y azabache) Picadores ÁNGEL RIVAS (Turquesa y oro) AURELIO CRUZ (Azul y oro) Mozo de espadas: JUAN CARLOS MORANTE Ayuda: JUAN M. 'PISTOLA' ROCA REY Banderilleros FCO. DURÁN 'VIRUTA' (Azul marino y azabache) ANTONIO CHACÓN (Visón y azabache) PAQUITO ALGABA (Corinto y azabache) Picadores JOSÉ M. QUINTA (Azul y oro) SERGIO MOLINA (Gris perla y oro) Mozo de espadas: MANUEL LARA 'LARITA' Ayuda: CURRO PUYA JAVIER ZULUETA Banderilleros MANUEL REYES ORTEGA (Verde y azabache) DANIEL DUARTE (Azul y plata) JUAN A. MAGUILLA (Azafata y azabache) Picadores CAMPOS CARIOCA (Sangre de toro y oro) PEDRO MORALES 'CHOCOLATE' (Azul marino y oro) Mozo de espadas: ALONSO SÁNCHEZ Ayuda: 'LEBRIJA' EQUIPO PRESIDENCIAL Presidente: José Luque Teruel As. Artístico: Luis Arenas Veterinario: Rafael Fernández-Daza Centeno

16:05 Sobreros 1º Nº 50. JUGUETÓN. Colorao chorreao. 598 kg. 11/20 2º Nº 98. NENITO. Castaño. 555 kg. 11/20

16:04 Orden de lidia 1º Nº 31. LANUDO. Colorao. 564 kg. 11/20 2º Nº 51. VIOLETO. Negro mulato. 586 kg. 01/21 3º Nº 41. SOMBRERERO. Negro mulato. 545 kg. 11/20 4º Nº 11. GANADOR. Colorao. 500 kg. 10/20 5º Nº 155. PONDERADO. Castaño bragao. 560 kg. 11/20 6º Nº 110. BERLANGUILLO. Negro mulato bragao. 535 kg. 11/20

13:12 Javier Zulueta: «Quiero ser un torero para la historia, que marque una época y haga de la tauromaquia algo grande» El toricantano de la próxima Feria de San Miguel habla con ABC de Sevilla a 20 días de su cita con la historia

13:11 Javier Zulueta El sevillano es ahora mismo uno de los nombres que más ambiente despierta en la afición. Esta presente temporada ha destacado su madurez y buen concepto en todos los compromisos donde se ha visto anunciado hasta el momento. Importante ha sido su paso por las plazas de primera categoría de Valencia, Zaragoza y Sevilla, después de arrancar la temporada por la puerta grande en Valdemorillo. Debutó con picadores el pasado año en la Feria del Toro de Olivenza (Badajoz). Fue la mañana del 3 de marzo en el cartel que completaron Manuel Román, Marco Pérez y Tomás Bastos con novillos de Talavante. Fue alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla.

13:07 Roca Rey El torero peruano Andrés Roca Rey nació en Lima el 21 de octubre de 1996. Tomó la alternativa en Nimes (Francia) en 2015 de manos de Enrique Ponce, que actuó como padrino Juan Bautista como testigo. El 13 de mayo de 2016, el torero peruano, que confirmaba su alternativa, se consagró al cortar dos orejas a un toro de la ganadería de Mayalde, dentro del ciclo taurino de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. En poco tiempo se ha convertido en una de las principales figuras del toreo, siendo conocido por su valentía y su entrega.

13:06 Morante de la Puebla José Antonio Morante Camacho (1979), Morante de la Puebla, es de la localidad sevilla de La Puebla del Río. Tomó la alternativa el 29 de junio de 1997 en Burgos. Su padrino fue César Rincón y ejerció como testigo Fernando Cepeda. La corrida lidiada fue de la ganadería de Juan Pedro Domecq, y el toro de su alternativa fue Guerrero. Le cortó una oreja a cada uno de sus toros. El pasado 1 de mayo se consagró como "Papa" del toreo con una memorable faena en la que le cortó dos orejas a un toro de Domingo Hernández. Hace dos temporadas le cortó las dos orejas y el rabo a un astado de la misma ganadería, marcando un hito en la historia de la tauromaquia.