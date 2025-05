Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida con Miguel Ángel Perera, Juan Ortega y Roca Rey en la Maestranza

Décimosegunda corrida de abono del ciclo continuado en la plaza de toros de Sevilla, con un cartel conformado por Miguel Ángel Perera, Juan Ortega y Roca Rey, con toros de Victoriano del Río.

La afición espera con expectación al torero peruano, que llega por primera vez en esta temporada a la Maestranza.

As. Artístico: