Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida con Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández en la Maestranza

Tres toreros sevillanos se enfrentan hoy a los astados de la legendaria ganadería de Miura, cuyas reses pastan en la finca de Zahariche (Lora del Río, Sevilla). Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández conforman el cartel que dice adiós a la feria en busca del triunfo.

