Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida de Lama de Góngora, Calerito y Samuel Navalón en la Maestranza

Comienza en la Maestranza en ciclo continuado de festejo con esta corrida, segunda de abono, que comienza a partir de las siete de la tarde. La terna formada por los sevillanos Lama de Góngora y Calerito, y el valenciano Samuel Navalón, lidiarán reses de Fuente Ymbro.

As. Artístico:

Ayuda: JOSÉ C. CARMONA

Una enorme ovación abrazó la salida de Histérico, el toro del reencuentro de Ricardo Gallardo con la Maestranza. Un cuatreño bajo, de bonita expresión, que quería enseñar las palas de su estrecha cara. Algo acelerado salió Lama a recibirlo, lógico con tan poco bagaje y ante una oportunidad tan señalada. Le pedía un punto más del que traía en su salida Histérico, que blandeó las manos en cuanto salió de la segunda raya del tercio próximo a la zona de fotógrafos. Le abría mucho los brazos Lama de Góngora en su salida, muy correcto en su depurada técnica. Más comprometido ha sido el quite por chicuelinas de Calerito, que se ha escapado de milagro de una vencida del toro al segundo lance. Ha sido cantada por los aficionados su suave y lenta media verónica.