Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida con Cayetano, Roca Rey y David de Miranda en la Maestranza

Los toros de la ganadería fundada por José Moya en 2007, 'El Parralejo', protagonizan la decimoquinta corrida del abono en la Maestranza de Sevilla. En el cartel, Cayetano, que se despide de la afición hispalense, Roca Rey, en su segunda tarde en la Feria, y el onubense David de Miranda.

