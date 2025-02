Tardes de soledad, la película que rompe tabúes... y apoderamientos

Los silencios de la habitación son sonidos en el ruedo. El torero parece sin saliva al iniciar el ritual de cada tarde, que termina cuando, en los estertores de su muerte, el animal escupe sangre mientras proclama sus últimos bufidos. Hay una cámara que busca ... soledad entre el gentío. El diálogo del matador. Con su cuadrilla y con el toro. Lo que el ojo no ve, y lo que muchos no quieren que veamos. Una película como contrapunto entre dos realidades discutibles, e inherentes. La pasión del aficionado frente al juicio del antitaurino. Una película para ambos, o para ninguno. Que no tiene anuncios, como subterfugios habituales con los que omitir unas escenas cada vez más 'incómodas' para la sociedades contemporáneas y urbanitas. Que no va del arte del toreo, sino de la crudeza y la verdad de la tauromaquia. De aquello que la confirma como un género de no ficción: «Aquí se muere de verdad». Muchas veces el toro; otras, las que menos, el torero. Un rodaje sin guión que encontró su consistencia, su eje dramático, en una corrida en Santander. Cuando Roca pudo haber muerto y sólo gracias a la providencia, y al coraje de un escudero con poco de imaginario y menos de Sancho Panza –Antonio Chacón, quien apartó las dagas de su carne–, el toro no terminó de rematar su cruenta faena. Y sale nuevamente el torero en escena, vestido de cirujano y con semblante enajenado. Anestesiado o impactado por el rodaje de su propia muerte. «Estoy pensando y no sé por qué no me ha pasado nada». Y se queda callado, con la mirada perdida en una furgoneta en la que nadie habla. ¿Qué se le dice a un héroe de carne y hueso?

'Tardes de soledad' retrata la gigantesca figura de Roca Rey en el ruedo, y también su mediana talla fuera de él. Que parece alineado con el partido animalista Pacma al rechazar el resultado final de la grabación. Dicen que la vio tiempo antes de su emisión, que no le gustó y que pidió al director retirar varias escenas y planos. Algo así como si a él le viniese un director de cine a decirle cómo y dónde tiene que torear. A Serra le resbaló aquella opinión. Como cuando a Roca le resbalan quienes le increpan desde los tendidos más beligerantes de Madrid. No escucho y sigo. Y se metió el cineasta todo aquel metraje en su esportón rumbo a lo prohibido. A San Sebastián, de donde volvió victorioso sobre los hombros de la Concha de Oro. El poder de esta película rebasa las fronteras cinematográficas. Rompe tabúes... y también apoderamientos. O al menos ése ha sido el argumento de un Roberto Domínguez que adelantó su comunicado para colocar su propio relato antes que el del torero. Que empieza señalando a «aduladores y oportunistas» y termina recordando su apuesta por la citada película. Un comunicado trufado de buena prosa, aunque ausente de aquella elegancia que algunos parecen intuir al diestro castellano y que terminó floreciendo en la respuesta del limeño. Que no señala a nadie [Domínguez], pero que los señala a todos. ¿Quiénes son los culpables de esta decisión? ¿La cuadrilla, la familia, los amigos o el nuevo entorno 'influencer'? Dicen que éste sólo fue un motivo más para la discordia entre el vallisoletano y el jefe de prensa –vulgo «mánager»– del torero, que hace tiempo dejó atrás las cámaras fotográficas para prodigarse en callejones y aportar sus propias consideraciones. La película, por encima de cualquier escena gore, era el caballo de batalla entre ambos. Y finalmente hubo un vencedor, con el torero más presente en galas de 'instagramers' que en el mundo de la cultura o promocionando su propio film, al que sigue ignorando. Ni un tuit de felicitación al director. Según estos «aduladores y oportunistas» que dice Domínguez le susurran, las imágenes están cargadas de «crudeza». ¿Qué esperaban, a Juncal ante Ferdinand? A la espera de si será éste o no su nuevo apoderado, el único cambio conocido ha sido en la parcela del campo, donde se ha incorporado a un veedor muy próximo a Curro Vázquez...

