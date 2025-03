Triple entrega de premios en Sevilla para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y los toros de La Quinta

Como viene siendo habitual en estas jornadas de vísperas taurinas , este martes de preferia sirvió para entregar varios de los premios aún pendientes de la temporada anterior. En concreto, se celebraron ayer las galas de los hoteles Colón y Vincci ; así como la ' Oreja de Oro ' de Radio Nacional de España , que excepcionalmente trasladó su sede madrileña para hacerlo en la capital andaluza.

Fue en el patio de la Fundación Cajasol de Sevilla donde el programa Clarín de RNE distinguió a Morante de la Puebla con su 'Oreja de Oro' y a la ganadería de La Quinta con el ' Hierro de Oro ', reconociéndolos así como máximos triunfadores de la temporada 2021.

Tiempo para meditar

El torero de La Puebla del Río mostró su satisfacción por recibir un premio que «aún no tenía en mi vitrina» . Recordando aquella exitosa campaña pasada, Morante explicó que durante la pandemia « había mucho tiempo para pensar y yo lo hice sobre mi profesión. Más bien por mi vocación». « Había que incentivar a los aficionados y a los ganaderos que no tenían la oportunidad de lidiar en los carteles de mayor relumbrón. Nos pusimos manos a la obra y creo qu e la encerrona de El Puerto de Santa María con los seis toros de Prieto de la Cal fue una exageración para que se me entendiera lo que yo llevaba dentro». Morante quiso matizar que, aunque esas corridas no le permitan torear tal y como hoy se concibe, ese tipo de toros le permite recuperar estampas antiguas .

Por su parte, Álvaro Martínez Conradi se mostró satisfecho «después de tantos años luchando por este encaste ». El ganadero sevillano agradeció a Morante que «haya roto la inercia de no matar este tipo de encaste ». «Gracias a que la estoqué en Arlés el año pasado se nos han sumado más figuras y esta temporada nos va a torear dos más. Él nos ha llevado a donde estamos y ha roto el hielo. Nuestra gran ilusión es que consiga abrir la Puerta Grande de Madrid ».

La jornada se finalizó con la XI edición de los premios taurinos del Hotel Colón , que alumbraron también a Morante de la Puebla y a la ganadería de García Jiménez (Matilla) por sus respectivos triunfos en la pasada Feria de San Miguel, y el premio ' Al Detalle para el Recuerdo 2019 ', concedido por el Hotel Vincci 'La Rábida' a Pablo Aguado por la tarde de su consagración en la Plaza de Toros de Sevilla.