Ramón Valencia, empresario de Sevilla: «Si un torero se pasa un toro a metro y medio, le pegan una bronca»

Su decisión de suspender la Feria de Abril de Sevilla ha generado división de opiniones. El sector es muy crítico con los dirigentes políticos que obligan a mantener un metro y medio entre cada espectador en los tendidos, algo que no se exige en ... otros espectáculos, pero muchos también creen que la empresa tendría que haber sido más flexible porque el momento que atraviesa la tauromaquia es muy delicado y Sevilla es clave para su recuperación. Casi sin haber dormido, el empresario de la plaza de toros de la Maestranza, Ramón Valencia, recibe a ABC en su despacho.

—¿Puede resumir qué ha pasado y por qué ha decidido suspender las corridas?

—Yo me siento defraudado porque cuando sale la ley que habla del metro y medio viene una coletilla final que dice que cuando no se pueda cumplir la distancia se tomarán otras medidas. Entiendo que eso es una puerta que abre el legislador para que nos podamos defender. Hay que legislar para que los espectáculos sean viables. Con unos empresarios serán rentables y con otros no, pero tienen que ser viables. En la plaza de toros de Sevilla, esa medida se traduce en un aforo que no llega a 1.400 personas y hace inviable dar toros. ¿Por qué hemos pedido el 50 por ciento de aforo? Porque aunque no es negocio, al menos es viable y permite mantener el compromiso con la afición.

—¿Con menos del 50 por ciento de aforo era imposible?

—Sí, y como no podíamos funcionar con el metro y medio, buscamos alternativas. ¿Qué es mejor, la distancia o que todo el mundo venga con un antígeno negativo y con una FPP2? Los profesionales nos han dicho que los antígenos son una solución mejor que el metro y medio . Contratamos a Megalab porque teníamos una confianza elevada en que con esas medidas podíamos seguir adelante. Hemos estado dialogando de forma fluida con la Junta de Andalucía desde hace mucho tiempo, lo tengo que decir, pero desgraciadamente ellos tenían una gran duda y la semana pasada hicieron una consulta al Gobierno para aclarar el tema. Parece ser que nadie dio una contestación firme y definitiva. Luego, en vez de tomar la decisión, la pasaron al Consejo Interterritorial de Salud, pero tampoco hubo contestación firme. Finalmente, me reuní el jueves con los responsables de la Junta y me dijeron que había que cumplir el metro y medio. El BOE es para todo el mundo y otras comunidades han tomado otras medidas, algunas el 50, otras incluso el 75 por ciento... No lo entiendo.

«Si no se abre ninguna plaza habrá más presión social a los políticos que si las abrimos para mil personas prque así pueden decir que no han prohibido nada»

—¿Cree que hay discriminación con los toros por parte de los políticos?

—Yo creo que la Junta apoya los toros, pero hay momentos en los que hay que tomar ciertas responsabilidades. Hay informes técnicos y difícilmente los políticos, si no vienen a favor, plasman la firma. Sí hay un agravio comparativo entre la tauromaquia y otros espectáculos de industrias culturales. El metro y medio no se cumple en ninguno. Se nos debe dar el mismo trato que al resto.

—A 72 horas de la corrida, los toreros aún no sabían si tenían que hacer el paseíllo. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación?

—La Junta se ha escurrido y el Estado también. Pero el que tiene que torear ha sufrido esa incertidumbre, es cierto que ahí no se ha tenido la sensibilidad necesaria. Los aficionados han respetado muy bien los abonos y las entradas, para el domingo ya no quedaban localidades, pero esa incertidumbre se tenía que haber evitado. Los toreros se juegan la vida y no merecen esto .

—Incluso habían hecho un esfuerzo bajándose los honorarios, ¿no?

—A todos los niveles. Lo único que puedo hacer es agradecerles su colaboración a ellos y a la Maestranza. Así como otros años hemos podido tener alguna diferencia por honorarios, este año ese tema se resolvió en cinco minutos.

—¿La suspensión cuenta con el apoyo de los propietarios de la plaza, los maestrantes?

—Absolutamente, se llegó al consenso de que todos teníamos que colaborar y ellos han colaborado.

«Que Morante toree los Miura ante 1.300 personas no se lo merece el toreo ni nadie»

—Algún maestrante ha dicho públicamente que la empresa podría haber hecho un esfuerzo mayor.

—Yo estoy haciendo un esfuerzo porque voy a tener pérdidas importantes por este desengaño, pero apuesto sobre todo por la imagen de la plaza de toros de Sevilla. Dar un espectáculo de esa categoría con 1.300 personas no tiene sentido. Que Morante haya decidido matar Miura es un esfuerzo. Hacer eso ante 1.300 personas no se lo merece el toreo ni nadie. Un 50 por ciento de aforo da pérdidas, pero es un buen aspecto para una plaza como Sevilla.

—Sevilla es junto con Las Ventas la principal plaza, había muchas esperanzas puestas en que arrancara la temporada para que la Fiesta tomara de nuevo impulso.

—Si Sevilla se hubiese podido dar, salva la tauromaquia porque habría sido ejemplo para toda España. Yo me comprometí a intentar dar toros e hice el esfuerzo económico, pero la situación epidemiológica tampoco nos ha favorecido . Dije que iba a riesgo y ventura, que estaba dispuesto a sufrir las consecuencias, pero la situación no nos lo ha permitido.

—¿No era posible en las circunstancias actuales haber reajustado los carteles para bajar costes y poder abrir la plaza?

—Esto es Sevilla y el prestigio y la categoría que tiene es de hacer las ferias más rematadas de este país. Sevilla no se puede abrir para una novillada, esa es mi opinión. Eso se puede dar en un pueblo, pero Sevilla tiene que ser Sevilla y tiene que abrir con el cartel de un Domingo de Resurrección . Hay que respetar la plaza, yo la respeto de esa manera. Para lo otro están otros sitios. La solución alternativa es septiembre. No daremos las cuatro corridas que estaban previstas, sino que la idea es dar todas las corridas que hemos anunciado. Morante, Roca y Aguado será el cartel con el que pretendo abrir la temporada. Tenemos la ventaja de que para esa fecha a lo mejor se pueden celebrar incluso con más del 50 por ciento de aforo.

«Si se hubiesen podido dar los toros en Sevilla, se salva la tauromaquia este año»

—¿Cree que la suspensión es consecuencia sólo de los complejos políticos con los toros?

—En Andalucía le digo que no. Me consta que la Junta está colaborando con la Fiesta, no tengo dudas. A nivel del Gobierno central, sé que hay aficionados y otros que no nos quieren ni ver. Ese clima está ahí y esas medidas que están tomando la estamos sufriendo nosotros. El Gobierno no está respetando la tauromaquia, eso es todo .

—¿En ese contexto los taurinos están obligados a mostrar mayor compromiso y arriesgar?

—Sin duda. Una Feria de Abril mueve 14 millones directos en la plaza y más de 20 indirectos. De ahí vive muchísima gente que no tiene amparo económico. Aquí piensan que todo el mundo es rico. Tendrá dinero alguna figura porque se lo ha ganado, pero hay mucha gente que vive muy al día. Alguna vez tenemos que hacer esfuerzos, pero no podemos tampoco degradar el sector.

—¿Con los ingresos de la televisión no era viable Sevilla?

—No cubre las expectativas, pero no sólo hablo de lo económico. A efectos de imagen, las figuras no quieren torear en ninguna plaza importante con menos del 50 por ciento de aforo.

—En Sanlúcar de Barrameda sí va a haber toros este fin de semana.

—Pero Sanlúcar no es Sevilla, con todos los respetos.

La disyuntiva

—¿Qué es más importante, defender la idiosincrasia de la Maestranza o defender la tauromaquia?

—A Sanlúcar van a ir 600 personas, habrá una televisión que le dará un dinerito... ¿Eso ayuda a la tauromaquia? No. Eso es una justificación de la clase política, que te puede decir que en Ubrique, en Morón o en Jaén sí se han dado corridas. Pero esa no es la solución. Yo digo que si no se diera nada en esas condiciones, la presión social del sector a los políticos sería superior . Pero si se puede dar... Uno de los empresarios que está dando toros ha tenido que presentar concurso de acreedores. No se puede andar así por la vida. Hay que apostar a lo grande. Abrir Sanlúcar cuesta menos de la décima parte que abrir la Maestranza. Que en Sanlúcar haya 500 personas puede estar bien, en la gran Feria de la Maestranza eso no puede ser.

—Hay algún torero al que le encantaría que legislaran un metro y medio de distancia con el toro...

—Si un torero se pasa un toro a metro y medio, le pegan una bronca. Eso es de torero muy malo que se está aliviando. Hay más distancia entre la gente en el tendido que entre el toro y el torero, fíjese qué curiosidad.

—Suerte para la Feria de San Miguel en septiembre.

—Ahí nos veremos. Le estoy muy agradecido a la afición y creo que la gran mayoría ha comprendido la situación. A los empresarios taurinos nos pasa como a los presidentes del fútbol, si entra el balón eres magnífico y si no entra eres un petardo. Pero esta empresa ha hecho todo lo posible y más allá para que pudiese haber toros este año en Sevilla. Y los habrá si Dios quiere, pero en septiembre.