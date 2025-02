El torero Sebastián Castella viaja a la frontera de Polonia para desplazar a los refugiados ucranianos

El torero francés Sebastián Castella ha vuelto a sus orígenes. Concretamente, a la frontera de Polonia con Ucrania . Aquella es su tierra materna, aunque naciera y se criara en Beziers (Francia). El diestro retirado ha marchado como voluntario para facilitar que «todas las personas que lo necesiten» alcancen los campos de refugiados «o donde haga falta».

El torero comentó su intención a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que informaba que había cargado su coche de medicinas tras ver las «terribles» imágenes de la invasión bélica rusa para entregárselas a las personas que se han quedado «sin nada» por culpa de las « terribles decisiones » del presidente ruso, Vladímir Putin .

Novia bielorrusa

Sebastián Castella ha viajado hasta la frontera ucraniana junto a su actual pareja, la fotógrafa bielorrusa Katia Sol , autora del polémico calendario en el que aparecían algunos toreros con el torso al aire. El torero francés, de 39 años , había publicado anteriormente imágenes con el lema « No a la guerra ».

«La tristeza de ver a miles de ucranianos dejando sus casas , trabajos y seres queridos para escapar de ese tremendo golpe que le están dando a su país ha provocado que decida venirme con mi novia y varios amigos a la frontera de Polonia con Ucrania, con un coche cada uno, para que todas las personas que lo necesiten puedan llegar a los campos de refugiados o donde haga falta», señala Castella.

« Nadie mejor que yo conoce el valor de la vida . Me llamo Sebastián Castella, torero francés, y digo no a la guerra. Quiero mandar muchas bendiciones a todas las personas y familias que sufren las consecuencias de las terribles decisiones tomadas. La inteligencia humana radica en el diálogo y no en las armas », denunciaba.