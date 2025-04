No merecemos a Morante de la Puebla

En la corrida de Jandilla le negaron la oreja , en la de Cuvillo lo trataron casi como telonero de Roca Rey y en la de Torrestrella ya lo querían matar . Sevilla ni comprende a Morante de la Puebla ni aún ha comprendido que tiene ante sus ojos al mejor torero que ha visto en décadas . Además de ser el que más sufre por ella. Hoy volvió a sonar aquello de « Tunante de la Puebla », cuando en el primero le vieron empuñar la tizona desde el inicio. Ya lo advertimos en la contracrónica del Domingo de Resurrección: su regularidad ante todo tipo de toros empieza a resultar monótona y los públicos precisan nuevas dosis de odio. No importaba que ese primero fuera un auténtico marrajo. Realmente, la culpa es suya: se ha creído torero zahorí y ahora le piden agua de cualquier desierto . «Porque eres sevillano, llegas a ser extremeño y con lo que has hecho hoy te matan», le gritaba una vecina de localidad mientras miraba a este contracronista con gesto de espía rusa .

Hay que reconocer que al de La Puebla también le va la marcha. Su imagen postrado sobre las tablas mientras le pedía al Lili que se trajera al de Garcigrande desde la otra punta de la plaza era cuando menos irritante. El leal escudero pasó las de Caín para recoger a la alimaña. Y en esas se escuchaban guasas, contra «Quijote y Sancho Panza». La mirada de 'Tunante' hilaba entre la risa y la fantasía. Y yo, ajeno a lo que podía suceder, me acordaba de aquella sevillana de Rafael del Estad : «Las miradas de los hombres, niña, son peligrosas / son peligrosas, porque los hombres miran, niña, diciendo cosas». Y esa mirada quería decirnos algo, aunque muchos intuyeran la hecatombe. Qué genialidad también la de Justo Hernández , criando toros indescifrables que lo reservan todo para el final. Y qué genialidad la de Morante, haciéndonos creer ayer que ya había dibujado la faena del año… Es difícil recordar un torero que se reúna mejor con los animales . Como difícil era cogerle la velocidad a 'Ballestero', tan bravo como veloz. Una obra que rayó en la perfección , sublimada por la sutileza en los toques, el ajuste en el embroque y la habilidad de esquivar enganchones. Todo eso adornado con la plasticidad del a rtista más valiente del toreo . No te merecemos, Morante. No te merecemos.

La Revolera. Cuatro apuntes de la corrida José Álvarez ‘Juncal’ El baño de masas que se dio Juan José Padilla durante su vuelta al ruedo por el callejón en su llegada a la plaza recordaba al maestro que imaginó Jaime de Armiñán. Vestía con un terno similar al de la última tarde del mítico Juncal: blanco impoluto. Expulsan a un alborotador Parece que la denuncia publicada en estas páginas sobre el exceso de alcohol en los tendidos empieza a tener efecto: la Policía Nacional expulsó a un alborotador que estaba metiendo la pata en el tendido 9. Ni sujetándolo un agente del brazo soltó la copa. Un brindis señorial Julián López ‘El Juli’ brindó a Álvaro Domecq Romero, en su regreso a Sevilla como ganadero: «Mi admiración como persona, torero y ganadero. Una de las grandes cosas que me llevo de mi trayectoria es haber conocido a don Álvaro Domecq. Gracias por todo». Romper la tradición El toricantano Manuel Perera sorprendió con un terno celeste, distando del habitual blanco y oro que suelen lucir los alternativantes. Tampoco brindó el primer toro de su vida como matador a ningún miembro de su familia: se dirigió al ruedo y brindó a Sevilla.