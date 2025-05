Inocencio Arias, ganador del XIII Premio Taurino Manuel Ramírez

El exdiplomático y escritor Inocencio Arias ha resultado ganador de la XIII edición del Premio ABC Periodístico Taurino 'Manuel Ramírez' , por el artículo titulado 'Mi padre, los toros y el Papa', publicado en ABC el 22 de abril de 2021 y en el que narraba, evocando la figura paterna, cómo despertó su afición a los toros, así como el gesto que tuvo, gracias a Juan Pablo II , en favor de un novillero. El galardón está coorganizado por ABC de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla .

«Recibir el premio ha sido un notición. Este año, en que he tenido algún percance de salud, estoy que me salgo: me han dado la medalla de Andalucía , el pregón de los toros en Córdoba, el Real Madrid ha ganado la catorce y ahora el Manuel Ramírez. Cada mes me llevo una alegría», señala este diplomático jubilado, aficionado al Real Madrid y a la Fiesta Nacional .

El fallo de este galardón, cuyo último ganador fue en 2019 el filólogo Gonzalo Santonja , se ha dado a conocer este miércoles tras la reunión que mantuvo el jurado compuesto por el crítico taurino de ABC, Andrés Amorós ; el ganadero Juan Pedro Domecq Morenés ; el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra ; y el teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Santiago de León y Domecq , que actuó como presidente.

El jurado ha decidido por unanimidad premiar el artículo 'Mi padre, los toros y el Papa' de Inocencio Arias, entre todos los trabajos presentados. El Premio ABC Periodístico Taurino 'Manuel Ramírez' distingue a artículos publicados en cualquier diario, revista, publicación periódica o internet en español, desde el 13 de mayo de 2019 hasta el 9 de mayo de 2022.

De esta forma, el exdiplomático se suma a la nómina de ganadores de este premio, formada por Mario Vargas Llosa, Antonio Burgos, Aquilino Duque, Antonio García Barbeito, Luis Nieto, Francis Wolff, Tristan Garel-Jones, Esperanza Aguirre, Fernando Carrasco –a título póstumo-, Andrés Calamaro, Luis Carlos Peris y Gonzalo Santonja.

Inocencio Arias es un antiguo diplomático español, jubilado en 2010, que ha ocupado cargos relevantes en la diplomacia española : secretario de Estado de Cooperación (viceministro), subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España ante las Naciones Unidas (julio de 1997-diciembre de 2004) y portavoz del Ministerio de Exteriores con tres gobiernos diferentes de la democracia.

En los últimos años ha destacado tanto en su labor de tertuliano en diversos medios de comunicación como autor de éxito , con libros tan populares como 'Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones' (2016), 'Con pajarita y sin tapujos' (2019) y 'Esta España nuestra' (2021).

Precisamente en este último libro, recuerda Inocencio Arias, hay un artículo sobre la Fiesta Nacional. «Es un libro de política, pero como los toros se han politizado en España, en lugares como Cataluña y Baleares... Y la razón no es otra que hay gente intentando cargarse todo lo que une a los españoles o sea una afición común. A los separatistas les cabrea que la selección española gane, al igual que Rafa Nadal, y por eso van por Don Juan Carlos , porque tratan de socavar a su hijo y la institución».

En ese mismo libro, señala la responsabilidad que tiene, en su opinión, un diestro como José Tomás , al que le reprocha torear tan pocas corridas al año. «Un torero de su maestría, dominio y mítica que toree solo cinco o seis corridas no es muy entusiasmante. Comprendo que un torero de su categoría, de los que hacen afición en los toros como la hacía Di Stéfano en el fútbol o Manolete o Antonio Ordóñez , se reserve y que no toree sesenta corridas, pero podría torear veinte».

Desde que se jubiló, Inocencio Arias reconoce que « voy bastante a los toros . A San Isidro he ido a ocho o nueve corridas. Los toros, al menos en Madrid, son más asequibles económicamente que el fútbol. Además, cuando puedo hago alguna escapada. Cuando venga el Corpus igual me voy a Toledo y le estoy dando vueltas a irme a ver a José Tomás a Alicante, si consigo entrada, ya que voy a estar veraneando cerca».

El jurado del premio: Andrés Amorós, Álvaro Ybarra, Santiago de León y Domecq y Juan Pedro Domecq Morenés Erenesto Agudo Acta del jurado del Premio Manuel Ramírez Reunidos el Excmo. Sr. D. Andrés Amorós Guardiola, don Juan Pedro Domecq Morenés, don Álvaro Ybarra Pacheco y don Santiago de León y Domecq, que actúa como presidente del jurado del Premio ABC Periodístico Taurino 'Manuel Ramírez' correspondiente a trabajos publicados en cualquier diario, revista, publicación periódica o internet en español, desde el 13 de mayo de 2019 hasta el 9 de mayo de 2022, han llegado por unanimidad al acuerdo de conceder el premio al trabajo titulado: 'Mi padre, los toros y el Papa', del que es autor Inocencio F. Arias, y que fue publicado el día 22 de abril del año 2021. Este premio está coorganizado por ABC de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.