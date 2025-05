Sebastián Castella: «Este es el principio de una nueva etapa»

El francés Sebastián Castella se ha convertido en el triunfador de la segunda corrida de la Feria de San Miguel de Sevilla. En el año de su reaparición ha logrado salir por la Puerta del Príncipe tras cortar las dos orejas de su segundo toro y otra tercera de su primero, que fue un sobrero.

Después de dar la vuelta al ruedo tras lidiar su segundo astado, ha comentado que «siento una gran felicidad. Anhelaba esto, pero no lo esperaba. No es fácil, pero he estado a la altura de una plaza como esta porque el Señor lo ha querido. Este es el principio de una etapa nueva». Al acabar la corrida ha añadido después de salir en hombros y antes de montarse en el vehículo que se lo llevaba de la plaza que «esta Puerta del Príncipe ha sido muy anhelada y por eso doy las gracias a Dios y a todos los que han estado conmigo». Ha finalizado diciendo que, después de triunfar también en San Isidro, «aún quedan varias tardes importantes esta temporada».

Esas palabras han corroborado las que ha dicho con su primer toro de la tarde, un sobrero al que le ha cortado una oreja tras un pinchazo inicial. El diestro francés ha dicho que «disfrutar en una plaza del calado y la responsabilidad de esta no es fácil. Toda la temporada estoy disfrutando con lo que he trabajado estos años. Todavía quedan muchas cosas por sacar de todo lo que tengo».

Por su parte, Alejandro Talavante no ha tenido suerte porque le ha tocado el peor toro de la tarde, el quinto, que ha sido muy deslucido. Tampoco le ha ido bien con su primero, por lo que se ha ido de esta Feria de San Miguel sin conseguir ningún trofeo.

Ha completado la terna Roca Rey, que ha recibido un primer toro muy manso al que no le ha podido sacar ningún partido. Lo ha intentado en su segundo astado, al que ha matado después de dos pinchazos seguidos.