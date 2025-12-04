Sanlucár de Barrameda anuncia las fechas para sus citas taurinas en 2026

El empresario de la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda, Carmelo García, ha puesto ya fecha y forma a lo que será la columna vertebral de la temporada taurina 2026 en el histórico coso del Pino. Tres citas, tres latidos marcados ... en el calendario, que —como él mismo destacó— volverán a situar a Sanlúcar en el foco del toreo por la categoría de sus combinaciones y el peso de sus ganaderías.

La campaña arrancará el sábado 11 de abril con la siempre esperada Corrida de la Primavera, que este año adopta el formato de arte del toreo a caballo. Un festejo de rejones que pretende reunir en el albero sanluqueño a los grandes nombres de la disciplina, en una tarde que se intuye de altos vuelos.

Ya en junio, mezclado con el ambiente alegre y perfumado de la feria, llegará la tradicional cita de la Feria de la Manzanilla, fijada para el domingo 7 de junio. Una corrida que, como manda la costumbre, se integra en la programación oficial y que suele convertirse en uno de los momentos más celebrados por una afición que vive estos días con especial intensidad.

El broche de oro lo pondrá la VIII Corrida Magallánica, señalada para el domingo 16 de agosto. Un festejo que, edición tras edición, se ha afirmado como uno de los emblemas taurinos de la ciudad, por su carácter singular y la identidad que imprime al verano sanluqueño.

Durante la presentación del calendario, Carmelo García reafirmó la línea de la empresa: «Serán carteles de máxima categoría, como es habitual en Sanlúcar. Nuestra prioridad es ofrecer siempre la mayor calidad», remarcó.

Con esta hoja de ruta, Sanlúcar de Barrameda vuelve a apostar por una temporada de primer nivel, consolidando su plaza como uno de los escenarios imprescindibles del panorama taurino nacional.