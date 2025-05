Roca Rey: «He tenido un primer toro muy bueno al que he podido torear despacio y con profundidad»

El peruano Andrés Roca Rey fue el triunfador de la corrida de este miércoles en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, aunque no logró salir por la Puerta del Príncipe por culpa de su poco acierto con la espada en el que cerraba el festejo y al que le hubiera cortado una oreja (y hubiera logrado tres) si lo hubiera matado como al tercero. En cualquier caso, ese mostraba muy contento con su actuación: «Me siento feliz y lleno con la faena de este primer toro, muy bueno, que ha permitido expresarme. Lo he toreado despacio y con profundidad, así que estoy muy contento de poder escuchar rugir a esta plaza de la Maestranza», declaró al final de su primera faena. Su hermano Fernando, que también es su apoderado, decía que «ha sido un toro muy grande y un torero más grande todavía» y que «el público de Sevilla ha percibido esa comunión».

Menos contento estaba el sevillano Juan Ortega, al que le tocó el peor lote de la corrida y con el que lo intentó todo. «Al primer toro tuve que ganarle el terreno en todo momento y el segundo se puso bruto y dio muchos cabezazos. Me siento a gusto en Sevilla y en esta plaza porque el público tiene paciencia y sabe esperar, lo cual gusta mucho a los toreros«.

Miguel Ángel Perera destacaba también el respeto y el cariño del público sevillano y dijo que «este público es incomparable». Se mostró satisfecho con el ramillete de naturales que pudo darle al primero de su lote, que fue «deslucido con el capote pero sacó estilo con la muleta». Respecto al segundo, dijo que «el toro no ha desarrollado y no he podido triunfar con él,, por mucho que lo he intentado».