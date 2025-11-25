Suscríbete a
Ramón Valencia deja su cargo como Vicepresidente de ANOET

El gerente de la empresa Pagés ha tomado la decisión de dimitir de la patronal de las empresas taurinas

Ramón Valencia
Ramón Valencia Raúl Doblado
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

La onda expansiva del cambio de rumbo en la Real Maestranza continúa dejando piezas por el camino. Ramón Valencia, gerente de la empresa Pagés, ha formalizado su renuncia a la vicepresidencia de ANOET, la patronal de las empresas taurinas, en ... un movimiento que llega en un momento decisivo para el sector y, muy especialmente, para Sevilla.

