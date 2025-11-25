Ramón Valencia deja su cargo como Vicepresidente de ANOET

La onda expansiva del cambio de rumbo en la Real Maestranza continúa dejando piezas por el camino. Ramón Valencia, gerente de la empresa Pagés, ha formalizado su renuncia a la vicepresidencia de ANOET, la patronal de las empresas taurinas, en ... un movimiento que llega en un momento decisivo para el sector y, muy especialmente, para Sevilla.

La dimisión se conoce a escasas jornadas de que trascendiera la noticia que ha reconfigurado por completo el tablero: Pagés dejará de gestionar el coso del Baratillo, poniendo fin a una etapa histórica, y será el empresario José María Garzón quien tome el relevo a través de Lances de Futuro durante los próximos cinco años.

Valencia llevaba décadas ligado al coso maestrante. Su figura, para bien o para mal, ha sido inseparable en el día a día de Sevilla. Sin embargo, las circunstancias han cambiado de manera abrupta, y su salida de ANOET se suma ahora a ese proceso de mutación que vive la Fiesta en la ciudad.

No es menor que esta renuncia coincida con la profunda reordenación interna acometida en la propia patronal, que ha permitido el retorno de Garzón a su directiva tras zanjar antiguas discrepancias, de la mano del presidente de la entidad, Rafael García Garrido. ANOET explicó en su día que el objetivo de esta remodelación era dotar a la institución de una estructura «más operativa» y ágil en la toma de decisiones.

Tras la marcha de Valencia —que hoy por hoy no posee como empresario ninguna plaza de cara a la próxima temporada—, la junta queda integrada por Rafael García Garrido como presidente; Óscar Chopera, como vicepresidente; y Nacho Lloret, Alberto García, Carmelo García y José María Garzón como vocales. La asociación subrayó en su presentación a comienzos de este mes, que esta nueva etapa pretende «reforzar el poder ejecutivo», abrir la participación a todos los socios y consolidar la cohesión interna.

En cualquier caso, la salida de Valencia no es un hecho aislado, sino el reflejo de un tiempo de mudanza en la Maestranza y en la estructura empresarial que sustenta la temporada española. El nuevo ciclo ya está en marcha. Y, por lo visto, no ha hecho más que empezar.