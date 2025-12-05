Rafael Serna será apoderado por Francisco José Porras

El matador de toros sevillano Rafael Serna ha alcanzado un acuerdo verbal de apoderamiento con el diestro malagueño retirado Francisco José Porras, unión que ambos prevén mantener durante las próximas temporadas.

Serna, considerado una de las grandes esperanzas del toreo hispalense, afronta esta nueva ... etapa tras el importante triunfo cosechado en la Plaza de Las Ventas durante la pasada Feria de San Isidro, tarde en la que confirmó su alternativa y dejó constancia de su proyección. Con la mirada puesta en 2026, el torero confía en dar un paso firme en su carrera y afianzarse en las principales ferias del circuito.

«Me siento feliz por depositar toda mi confianza en un hombre como Francisco. Estoy en el mejor momento de mi carrera y deseo refrendarlo este 2026 en las plazas de mayor importancia», señaló Serna. Por su parte, Porras —quien ha ejercido puntualmente como empresario y administrador de distintas plazas y ha acompañado profesionalmente a toreros como el colombiano Luis Bolívar— inicia con este apoderamiento una nueva etapa en su trayectoria dentro del mundo del toro. «Llego cargado de ilusión —aseguró— por las excelentes condiciones de Rafa Serna, que, con un mínimo de suerte, puede abrirse un hueco de verdadero peso en el escalafón».

