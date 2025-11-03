Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Mazón mantiene su acta de diputado y seguirá como aforado
Juicio al fiscal general
García Ortiz «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

«Con Rafael de Paula se ha ido el mayor referente del toreo gitano, un estilo tan desgarrador como escaso»

Referentes del mundo del toro recuerdan la genialidad artística del diestro jerezano, que ha muerto a los 85 años en su localidad natal

Rafael de Paula, el palo cortado del toreo

Jerez y el toreo dan su último adiós al maestro Rafael de Paula: «Su legado será eterno»

Muere a los 85 años Rafael de Paula, leyenda del toreo

Rafael de Paula, en la Maestranza de Sevilla el Domingo de Resurrección de 2023
Rafael de Paula, en la Maestranza de Sevilla el Domingo de Resurrección de 2023 Raúl Doblado
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La muerte de Rafael de Paula a los 85 años de edad ha conmocionado al mundo del toro, a quien el jerezani emocionaba con su genialidad y su singular personalidad. El diestro jerezano, para quien el sevillano Juan Belmonte era su dios, marcó un antes ... y un después en la historia de la tauromaquia como torero de arte, impredecible pero con auténtica magia en las muñecas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app