Rafael de Paula y las dos caras del genio: de triunfar en las plazas a bajar a los infiernos de la cárcel por celos

«En el toreo no hay espantás ni clamores, eso no existe, por eso pido que no se compre ni un solo ejemplar». Así, sin el menor escrúpulo, se pronunciaba el matador de toros Rafael de Paula, fallecido este domingo 2 de noviembre en Jerez ... de la Frontera, sobre un libro escrito por su propio hijo cuando acudió a recibir en Ronda en el año 2012 la Llave de oro del Parador, que otorgaba la agrupación «Los amigos de la Goyesca».

En el acto se presentaba la citada publicación «Entre clamores y espantás. El soplo del toreo» firmada por Jesús Soto de Paula, quien se llevó la peor parte de las críticas del matador, que dedicó palabras más que duras a la alcaldesa de Ronda, a quien afeó que no cumpliera el protocolo. También al pintor Humberto Parra, autor de la imagen que ilustraba la invitación al acto, a quien dijo: «Usted no sabe pintar, y espero que Dios le dé larga vida para que aprenda a hacerlo, porque esto son fotografías». Paula terminó abandonando el acto antes de que finalizara con la muy recordada frase de «Yo me voy a Jerez de la Frontera donde se comen las papas enteras».

Así era Rafael Soto Moreno, un genio y un artista lleno de contrastes, con una vida de éxitos pero también de sinsabores en los que la pasión pudo más, en muchas ocasiones, que el raciocinio y que dio lugar a una larga lista de anécdotas y malas experiencias. No obstante, su arte siempre anduvo cerca de otras ramas de la creación, como la poesía -inspiró a José Bergamín la obra 'La música callada del toreo'-, o el flamenco.

Quizás de las más conocidas sea su paso por la cárcel. En marzo de 1985 fue detenido y trasladado al juzgado justo después de torear en una corrida en El Puerto de Santa María. Tras ser interrogado por el juez, se le trasladó a prisión donde permaneció durante quince días. Familiares y amigos esperaban en la puerta del juzgado, atentos a que no se captaran imágenes del diestro esposado, a pesar de que llevaba una considerable escolta policial. Finalmente, la emprendieron con los periodistas allí congregados, dos de los cuales resultaron heridos leves.

El origen de todo estaba en una supuesta infidelidad por parte de su mujer, Marina Muñoz, con el exgerente del casino Bahía de Cádiz y exfutbolista. Tras varios recursos, finalmente fue sentenciado por el Supremo a dos años y tres días de cárcel, donde ingresó el 18 de enero de 1995. Un mes más tarde se le concedió el tercer grado.

Rodillas maltrechas y diez operaciones

Sus problemas de salud también hicieron mella en la carrera taurina del diestro. Una degeneración congénita del cartílago rotular le obligó a pasar hasta en diez ocasiones por el quirófano. Paula llegó a torear cojo, y se vio tan imposibilitado al final por sus problemas de movilidad, que se arrancó la coleta y la pisoteó en la plaza de toros de Jerez, su ciudad natal, el 18 de mayo del año 2000. No obstante, el artista nunca se retiró porque un torero nunca puede dejar de ser torero.

También tuvo altercados con su abogado, con quien se peleó y agredió lo que le llevó de nuevo ante la Justicia y a recriminarle a los periodistas su presencia. A una informadora llegó a llamarla enana, con acritud.

Entre 2006 y 2007 apoderó al no menos genial Morante de la Puebla, quien aprendió del jerezano el temple, la naturalidad y la despaciosidad propias de su toreo. El cigarrero se portó bien con Paula, quien andaba escaso de recursos en esos momentos, ya que no cosechó temporadas largas y los ahorros no eran precisamente cuantiosos para sobrellevar la vejez.

Junto a Curro Romero, quizás fue Rafael de Paula uno de los diestros que más broncas haya recibido en los ruedos. No fue el caso de un toro lidiado en Las Ventas en la corrida de la Beneficencia de 1988, con el que el torero dejó para la historia, con su gracia y desparpajo habitual, uno de los brindis más singulares quizás nunca ofrecidos al Rey de España, Juan Carlos I. 'Señor, es para mí un gran honor brindarle la muerte de este toro. Le deseo toda la suerte del mundo a usted y a España. Y ahora, deséemela usted a mí a ver qué hago yo con esto'. Paula en estado puro, genio y figura.