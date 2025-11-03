Suscríbete a
Rafael de Paula y las dos caras del genio: de triunfar en las plazas a bajar a los infiernos de la cárcel por celos

El diestro jerezano tuvo una vida turbulenta, a lo largo de la cual desarrolló una carrera artística genial que inspiró incluso a poetas como José Bergamín

«Con Rafael de Paula se ha ido el mayor referente del toreo gitano, un estilo tan desgarrador como escaso»

Rafael de Paula, el palo cortado del toreo

Rafael de Paula, en los juzgados de Jerez de la Frontera
Rafael de Paula, en los juzgados de Jerez de la Frontera Efe
A. N. G. H.

«En el toreo no hay espantás ni clamores, eso no existe, por eso pido que no se compre ni un solo ejemplar». Así, sin el menor escrúpulo, se pronunciaba el matador de toros Rafael de Paula, fallecido este domingo 2 de noviembre en Jerez ... de la Frontera, sobre un libro escrito por su propio hijo cuando acudió a recibir en Ronda en el año 2012 la Llave de oro del Parador, que otorgaba la agrupación «Los amigos de la Goyesca».

