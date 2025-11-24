La Puebla del Río afina los encierros de San Sebastián con el deseo de que Morante siga al frente

La Puebla del Río ha comenzado a mover ficha para preparar los encierros de San Sebastián, una cita que el municipio ribereño ha convertido —por mérito propio— en uno de los hitos más singulares del calendario taurino invernal. Los días 23, 24 y ... 25 de enero de 2026 son las fechas elegidas por el Ayuntamiento, que trabaja para reeditar el modelo que deslumbró el pasado año. La organización de los festejos deberá salir a concurso público, tal y como exige la normativa de contratación pública. Pese a ello, en el Consistorio nadie oculta el deseo de que el proyecto vuelva a llevar el sello de Morante de la Puebla, verdadera alma de estos festejos desde su recuperación para ello del nuevo gobierno municipal.

El torero cigarrero ha trasladado su intención de presentarse al concurso, y en el ambiente flota la sensación —respaldada por precedentes recientes— de que difícilmente otra empresa dará el paso si el diestro decide concurrir. «Sería extraño que alguien quisiera disputar la organización a quien no solo ideó este formato, sino que lo ha elevado a categoría. Aunque evidentemente toda empresa es libre para presentarse», señalan fuentes municipales.

La alcaldesa Lola Prósper ha confirmado a ABC de Sevilla que la estructura del fin de semana taurino se mantendrá íntegra: viernes encierro infantil, dos novilladas sin picadores, una el sábado y otra el domingo, precedidas por sus tradicionales encierros matinales, y alguna sorpresa, destaca la primera edil cigarrera. «En 2025 vivimos un fin de semana histórico. La organización fue impecable y los vecinos quedaron orgullosos del resultado. Ahora debemos seguir los trámites legales, pero nuestra intención es preservar esa esencia que tan bien funcionó», subraya la regidora.

Reclamo taurino y motor económico

El anuncio del concurso será inminente. El pliego incluirá los requisitos técnicos, de seguridad y de manejo del ganado que el Ayuntamiento considera irrenunciables. En la práctica, se tomará como referencia el dispositivo del pasado año, un esquema que Morante impulsó personalmente y que recibió elogios unánimes entre aficionados y profesionales ampliando los festejos a dos días. «Nuestro objetivo es que quien se presente garantice el mismo nivel de seriedad, estética y respeto por la tradición», insiste Prósper.

Los festejos de San Sebastián —patrón del municipio— han demostrado ser, además de un reclamo taurino, un motor económico para La Puebla. «Para nosotros supone un revulsivo social y económico. Las casas se llenan, los bares duplican actividad y el ambiente deja una imagen preciosa de nuestro pueblo», explica la alcaldesa. La edición de 2026 aspira a revalidar esa fotografía de éxito.

Las novilladas sin picadores volverán a dar protagonismo a la nueva savia del toreo, que en 2025 logró llenar la plaza portátil instalada al final de la calle Larga. Aunque aún no se han desvelado las ganaderías en liza, el Ayuntamiento confía en que el adjudicatario mantenga el listón artístico marcado el pasado enero.

Programa cultural

La Puebla trabaja también en un programa cultural paralelo, con exposiciones, jornadas gastronómicas, procesiones, desfiles militares y actividades familiares, completando así una semana completa que trasciende el ámbito taurino.

Se espera una afluencia notable de aficionados llegados de toda España, muchos de ellos atraídos por el magnetismo del propio Morante, cuya retirada inesperada tras su triunfo en Madrid el pasado 12 de octubre ha aumentado, aún más, el interés por verle en su faceta organizativa.

Los trabajos del vallado comenzarán pasadas las fiestas navideñas y, si se cumplen los plazos, todo estará dispuesto a mediados del mes de enero. En el Ayuntamiento lo reconocen sin rodeos: la expectación «es, como mínimo, tan alta o más que la del pasado año».