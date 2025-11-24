Suscríbete a
la taurina de abc

La Puebla del Río afina los encierros de San Sebastián con el deseo de que Morante siga al frente

El municipio cigarrero volverá a vivir sus tradicionales fiestas en honor a su patrón los días 23, 24 y 25 de enero de 2026

Morante de la Puebla en los encierros del pasado mes de enero
Morante de la Puebla en los encierros del pasado mes de enero Juan flores
José Manuel Peña

Sevilla

La Puebla del Río ha comenzado a mover ficha para preparar los encierros de San Sebastián, una cita que el municipio ribereño ha convertido —por mérito propio— en uno de los hitos más singulares del calendario taurino invernal. Los días 23, 24 y ... 25 de enero de 2026 son las fechas elegidas por el Ayuntamiento, que trabaja para reeditar el modelo que deslumbró el pasado año. La organización de los festejos deberá salir a concurso público, tal y como exige la normativa de contratación pública. Pese a ello, en el Consistorio nadie oculta el deseo de que el proyecto vuelva a llevar el sello de Morante de la Puebla, verdadera alma de estos festejos desde su recuperación para ello del nuevo gobierno municipal.

