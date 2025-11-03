El periodista Manuel Viera presenta su libro 'Crónicas de un genio. Morante de la Puebla'

Una de las obras literarias que ha causado sensación en las últimas fechas es 'Crónicas de un genio. Morante de la Puebla', un libro que pretende no sólo narrar, sino captar la esencia de lo que significa el toreo -y en especial la ... figura de Morante- como arte imprevisible, como instante detenido en el tiempo. Su autor, el onubense Manuel Viera Navarro, veterano cronista taurino arraigado en Utrera, ha reunido en estas páginas artículos y crónicas que abarcan desde 2008 hasta mayo de 2025, centrados en la carrera y la personalidad del genio cigarrero. «Tenía la ilusión y el sueño de que esos artículos no se perdieran».

La obra, editada por Círculo Rojo, se presenta como más que un libro de toreo: es un testimonio de sensibilidad, recogido desde la mirada de un aficionado periodista que ha sido testigo de faenas inolvidables. Viera no se limita a los grandes logros ni se abandona al panegírico fácil: «No es un libro de datos ni de biografías frías; es una mirada íntima a lo que significa Morante en la plaza y fuera de ella».

El fotógrafo Eduardo Porcuna es el responsable de las imágenes que acompañan el volumen, que destaca el carácter de «tratado literario» de la obra y la autenticidad que desprende el texto. Manolo ha seleccionado -con ayuda de compañeros- crónicas y artículos que transcurren tanto en la célebre plaza de la Maestranza como en la de Las Ventas, y otros cosos que han visto al torero cigarrero convertir sus capotes en lienzos. Según la sinopsis, «Morante de la Puebla no torea, pinta sobre el albero. Su capote no se mueve, flota».

Esta metáfora resume bien la apuesta del libro: entender al toreo no sólo como técnica o bravura, sino como creación lírica, como interrupción del tiempo. Y, al mismo tiempo, mostrar que el genio al que alude el título no está exento de sombras, de tensiones, de esas pausas que anuncian lo impredecible.

El aracense de nacimiento afincado en la campiña sevillana es una de las voces autorizadas del periodismo taurino en Andalucía. Profesor de enseñanza media y aficionado convencido, inició su trayectoria en radio en 1990 y desde entonces ha colaborado en diversos medios como RNE, COPE y prensa escrita. Con este libro, Viera recoge décadas de reflexión, firma y afición, plasmadas en un volumen que aspira a perdurar en la biblioteca taurina. Todos ellos escritos en sus crónicas para la web nacional de Cope y sus artículos semanales en la web Burladero. El escritor y presentador del programa taurino semanal de Cope Utrera destaca que «tenía 70 u 80 artículos dedicados a Morante, y no quería que se quedaran sin poder verlo mis nietos». El prólogo que firma el historiador Álvaro Pastor Torres aporta además la mirada académica que refuerza el valor del texto como documento para el aficionado que busca la hondura tanto como para el curioso del toreo.

'Crónicas de un genio. Morante de la Puebla' llega así como libro necesario para quienes siguen mirando la muleta como extensión de un verso, y se emocionan con la literatura taurina. Manolo ya prepara la segunda edición, «la primera ha sido un éxito». En la segunda -y definitiva- incluirá las sietes últimas piezas entre crónicas y artículos que le ha dedicado al maestro desde que presentó el libro el pasado mes de mayo. «Quiero terminar la segunda edición con el artículo del día de su retirada que titulé 'Déjenme llorar'.»