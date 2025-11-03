Suscríbete a
El periodista Manuel Viera presenta su libro 'Crónicas de un genio. Morante de la Puebla'

La obra reúne artículos y crónicas que abarcan desde 2008 hasta mayo de 2025, centrados en la carrera y la personalidad del genio cigarrero

Manuel Viera posa con su libro 'Cronicas de un genio. Morante de la Puebla'
Manuel Viera posa con su libro 'Cronicas de un genio. Morante de la Puebla' abc
Sevilla

Una de las obras literarias que ha causado sensación en las últimas fechas es 'Crónicas de un genio. Morante de la Puebla', un libro que pretende no sólo narrar, sino captar la esencia de lo que significa el toreo -y en especial la ... figura de Morante- como arte imprevisible, como instante detenido en el tiempo. Su autor, el onubense Manuel Viera Navarro, veterano cronista taurino arraigado en Utrera, ha reunido en estas páginas artículos y crónicas que abarcan desde 2008 hasta mayo de 2025, centrados en la carrera y la personalidad del genio cigarrero. «Tenía la ilusión y el sueño de que esos artículos no se perdieran».

