Pepe Moral: «Lo he luchado mucho y he podido sacar todo lo que llevaba dentro»

La última corrida de toros en la Maestranza de este Feria ha sido la de un rotundo triunfo de Pepe Moral. El diestro ha cortado dos orejas, una por cada uno de sus toros, y bien podría haber salido por la puerta del Príncipe, ya que el público pidió con insistencia la segunda con el quinto de la tarde. Mario Niebla lo describía preguntado por los micrófonos de Radio Sevilla como «la grata sorpresa» de este domingo: «El triunfo de la tarde ha sido para él».

El propio Moral señaló después de la faena con el primero de sus dos astados que «he ido haciendo al toro poco a poco. He confiado mucho en él desde el principio y me he sentido a gusto y feliz, que es como quiero estar. Para mí es un orgullo y un placer volver a Sevilla y cortar una oreja. Lo he trabajado y lo he luchado mucho y espero poder sacar todo lo que llevo dentro. Todavía me quedan muchas cosas que decir y tengo dentro muchas más cosas».

Y tanto que las tenía. Con el siguiente toro de la ganadería Miura volvió a dar todo un recital de torería. Al final de la corrida apuntó en la radio que «he podido sacar ese Pepe Moral que llevo dentro y que busca hacer disfrutar al público. Esperemos que sirva para este año». Desde luego, la situación personal del diestro palaciego no ha sido la más sencilla, como recordó en declaraciones en la plaza: «Los únicos dos toros que tengo para que cambie un poco mi situación, tengo que confiar sí o sí, salga como salga». Y ha salido bien.

Manuel Escribano, con quien compartía cartel además de con Esaú Fernández, se mostraba abiertamente feliz por el triunfo de Pepe Moral: «Pepe se merecía las dos orejas. Fuera de la competencia que es la plaza, cada uno tiene que hacer lo que puede, no tiene que competir con los éxitos de los demás, sino con uno mismo. Además, somos amigos. Ha luchado mucho y sigue luchando, y se lo merece».

Respecto a su propio desempeño en la Maestranza, el de Gerena reconoció sobre el último que fue «imposible, un toro muy de Miura, embistiendo con los dos pitones. Se quería ir siempre, y no había técnica ni opción posible por ningún lado. No hay otra palabra, no podía pasar. Me asustaba ese toro». El anterior tampoco le había dejado mucho que hacer, como señalaba su amigo David Galán: «Cada muletazo era una odisea. Era muy difícil, muy difícil para entrar a matarlo».

