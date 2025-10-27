Suscríbete a
Pablo Aguado: «Sustituir a Morante es imposible, nos lega una responsabilidad muy grande»

Nos damos cita con el torero sevillano, quien descansa tras terminar una exitosa temporada pensando en la responsabilidad y el reto que supone la próxima campaña

Pablo Aguado junto al puente de Triana
José Manuel Peña

Sevilla

Es natural como su toreo, en su palabra vive el temple como en sus muñecas, y sobre su espalda pesa la herencia del toreo clásico de la escuela sevillana para la próxima temporada. Nos damos cita por el Paseo de la O, en Sevilla, con ... el maestro Pablo Aguado, muy cerca de donde vive la trianera Virgen que nos evoca a la expectación del parto en la calle Castilla. Sin duda, en su concepto reside la esperanza de miles de aficionados jóvenes y veteranos que ven en él el camino para seguir disfrutando de ese concepto puro denominado toreo de arte.

