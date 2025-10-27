Pablo Aguado: «Sustituir a Morante es imposible, nos lega una responsabilidad muy grande»

Es natural como su toreo, en su palabra vive el temple como en sus muñecas, y sobre su espalda pesa la herencia del toreo clásico de la escuela sevillana para la próxima temporada. Nos damos cita por el Paseo de la O, en Sevilla, con ... el maestro Pablo Aguado, muy cerca de donde vive la trianera Virgen que nos evoca a la expectación del parto en la calle Castilla. Sin duda, en su concepto reside la esperanza de miles de aficionados jóvenes y veteranos que ven en él el camino para seguir disfrutando de ese concepto puro denominado toreo de arte.

Aguado ha realizado en este 2025 su año más completo desde que es matador de toros, en el que la regularidad le ha acompañado tarde tras tarde, y su talón de Aquiles con la tizona ha pasado a un segundo plano en la mayoría de sus actuaciones.

Con la retirada del maestro Morante todo el mundo pone sus ojos en los toreros que atesoran este corte -Aguado, Ortega, Ortega, Aguado-. Y es que Pablo está llamado a ocupar el vacío que deja en los carteles el cigarrero y sobre todo en los corazones huérfanos del genio.

Junto al puente de Triana hablamos, respirando la brisa del Guadalquivir -que lleva hasta Sanlúcar de Barrameda, lugar donde entrena a diario el sevillano-, con la Giralda y la Maestranza al fondo. Todo ocurre en un paseo que en su nombre tiene forma de ruedo, ese en el que Aguado hace el toreo y nos emociona.

-¿Qué balance hace de una temporada tan importante como la que acabamos de terminar?

-Ha sido un año muy bonito, gracias a Dios, en el que he tenido la suerte de que me han embestido toros en sitios importantes y me ha cogido en un momento lúcido. Como yo digo, encelado en la profesión. Estoy contento sobre todo por las sensaciones en Sevilla, más allá de de los trofeos, la de Juan Pedro, incluso el primer día fue un día muy bonito, un cartel que se esperó con mucha expectación y en la que el maestro estuvo tremendo. Después Pamplona, Bilbao, Granada, El Puerto, Nimes... Han sido muchos días bonitos y con la suerte de que me han embestido los toros.

-¿Ha sido su temporada más regular, más completa?

-Creo que sí. Desde que soy matador de toros, quizás sea la temporada con más triunfos y sobre todo en sitios de tanta importancia para nosotros. Esta ha podido ser mi temporada más importante.

-¿Y cómo se llega a este punto en su carrera?

-Creo que cuando los triunfos son en sitios de relevancia, todo suena más. Al final las orejas o lo numérico, aunque no sea lo más importante para toreros que entendemos el toreo como lo puedo entender yo, hace que todo parezca mejor de lo que es. El tiempo, la madurez, el quitarte mucha presión de encima, que en su día me llegó, te hace liberarte delante del toro y sacar tu mejor versión.

-Parece que este año le ha ido mejor la espada.

-Sí, he matado un mayor número de toros y la pena de este año fue el toro de Sevilla o el toro de Pamplona, por ejemplo, que no los pude matar. Pero el resto del año sí he tenido más regularidad que en otras ocasiones, y eso me lleva a lo que hemos hablado antes, que hace que los triunfos sean más sonados y también a uno mismo le da mucha moral en adelante.

-¿Cuál ha sido el secreto de la espada?

-El tema de la espada es algo muy peculiar en cada torero y muchas veces manda más el corazón y la confianza que la técnica.

-¿Quién es y quién ha sido para usted Morante de la Puebla?

-El maestro Morante para mí ha sido el foco que ha alumbrado a todos los toreros de mi generación y de otras tantas. Su retirada es una pena muy grande. Yo como torero, cada vez que he hecho el paseíllo a su lado, me he sentido un privilegiado y con una motivación, por un lado especial y por otro con cierto complejo de ver a un torero tan grande a tu lado. No cabe duda de que ha sido el que nos ha alumbrado el camino.

-¿Cree que volverá a torear?

-Eso el único que lo sabe es él, y seguramente ni lo sepa ahora mismo. Pero si me preguntas como torero y también como aficionado, pues ojalá que vuelva.

Pablo Aguado en el Callejón de la Inquisición VÍCTOR RODRÍGUEZ

-En esa hipotética vuelta, ¿le gustaría estar en el cartel?

-Yo he sido feliz cada vez que he toreado con él. Me he emocionado como compañero, como aficionado y siempre he dicho que si no le he sacado muchas tardes el pañuelo es porque no lo llevo encima. Lógicamente, si algún día volviera, estar a su lado volvería a ser otro motivo de alegría.

-¿Cree que cae esa responsabilidad de sustituirlo sobre sus hombros y los de Juan Ortega?

-Es una responsabilidad muy grande y hay que tener claro que sustituir el sitio del maestro es imposible, porque él por sí mismo es irreemplazable y único. No habrá otro genio igual. Pero bueno, que te sitúen detrás, aunque sea a una muy larga distancia o así lo considero yo, no cabe duda de que es una responsabilidad. Estar a su altura, ya no digo en la plaza porque eso lo considero prácticamente imposible, si no estar en cuanto a lo que ha hecho por y para el toreo, es muy difícil.

-¿Cómo ha llevado la competencia con Juan Ortega y cómo espera que continúe?

-Es algo muy bonito, el tener la suerte de coincidir con un compañero que, aunque seamos distintos porque tengamos expresiones distintas o Dios nos lo haya dado de forma distinta, seguimos un camino clásico del toreo. Poder compartir tantas tardes juntos, incluso los mano a mano que hemos toreado, es motivante. Es un gusto siempre torear con toreros de ese corte, tanto Juan como, por ejemplo, Urdiales.

-Según las estadísticas, en este año las veces que se han encontrado juntos cara a cara ha salido usted vencedor.

Bueno, he tenido más suerte o como lo queramos decir. Sí es verdad, que, no sé por qué, en los mano a mano siempre mi cabeza da un punto más por esa responsabilidad que uno tiene. Aunque haya podido este año estar por delante en lo numérico, creo que en los toreros de nuestro corte, las sensaciones o incluso un quite van por encima de las orejas y no es lo primero en lo que nos tengamos que fijar para ver quién está por encima o por debajo.

El diestro sevillano entrena a diario en Sanlúcar de Barrameda y vive en El Puerto de Santa María vÍCTOR RODRÍGUEZ

-¿Tiene pensado algo más en el invierno americano, además de los dos compromisos que le quedan?

-Quedan esos dos compromisos de festivales en Montoro y Ecuador, y a lo mejor algo más en América, pero en el caso de que salga, no será mucho. Me gusta descansar, madurar cómo ha ido el año, vivir el invierno en torero, los tentaderos… El campo es algo muy bonito, te alimenta y te permite ilusionarte con el año siguiente, que creo que es un año muy importante y lo encaro con esa responsabilidad de tener que dar un pequeño paso al frente.

-¿Qué opinión tiene sobre el posible cambio de empresa en Sevilla después de más de 90 años?

-Es un tema que lógicamente está en boca de todos los aficionados. Pero curiosamente, y además me parece muy bien, es de las pocas cosas que en el toreo se están llevando con la discreción y la seriedad que requiere. Se sabe poco del tema y como digo, comparto que así sea. Todos lo vivimos con un poco de incertidumbre, pero no cabe duda de que la empresa Pagés ha demostrado saber presentar todos los años una feria acorde a la categoría de la plaza. Si sigue, bienvenida sea, y si entra alguien nuevo, pues tendremos que confiar que esté a la altura de la empresa Pagés, de la plaza y de lo que Sevilla se merece.

-En cuanto a su equipo de apoderados, entiendo que está contento y confía en ellos de cara a la próxima temporada.

-Sí, tenemos un buen equipo con el que llevamos ya prácticamente toda mi vida taurina y nos conocemos a la perfección. Ellos saben donde quiero estar cuando me anuncio y, estoy muy a gusto y muy agradecido a su labor. Confío plenamente en su gestión.

-¿Tiene pensado algo diferente de cara al año que viene? ¿Alguna plaza o ganadería nueva?

-La cabeza siempre da muchas vueltas y siempre buscamos hacer algo distinto. Yo lo he pensado muchas veces por impulso, por arrebato, por sentimientos toreros, que aunque te salgan en el momento, hay que pensarlo más en frío y madurar bien las decisiones. Tendría mil ideas en la cabeza y mil cosas que quiero hacer como torero, pero bueno, todo a su tiempo.

-¿Alguna que pueda contar?

-Si te digo la verdad, no. No lo diría porque cuando terminemos la entrevista me arrepentiré de habértelo dicho.

-¿Qué nos puede decir de las bodas de plata sin Curro Romero en los ruedos?

-Creo que es una maravilla. Es muy bonito que después de 25 años de su retirada, todavía todos los aficionados, todos los compañeros, todo el mundo del toro en general, siga hablando del maestro con tanto cariño, queriéndolo tanto... Yo tengo la suerte y el privilegio de disfrutar de su amistad, y para mí, ha supuesto una de las cosas más bonitas que me ha regalado el toreo. Nunca pensé de niño que algún día me sentaría a comer con Curro y que hablaría con él en silencio, que es lo más bonito y una de las mejores enseñanzas que me ha podido dar.

-¿Aparte del consejo del silencio, alguno hablado que pueda compartir con nosotros y que lleve a cabo en la plaza?

-Él siempre habla de ser fiel a uno mismo, de no cansar a los públicos, de hacer las cosas muy despacio, con sentimiento y de seguir lo que te dicta tu corazón.

-¿En Sevilla, qué prefiere cuajar, un toro con el capote o hacerle faena en la muleta?

-Eso es como si me dijeras que a quién quieres más, a tu madre o a tu padre. Pero no cabe duda de que cuajar un toro con el capote, por lo difícil que es, por las pocas veces que se puede dar, porque no sé por qué, tiene algo distinto a todo. Creo que es incluso más bonito que un triunfo con la muleta o que tener dos orejas en la mano. Lo que se vive en Sevilla cuando un torero es capaz de torear despacio con el capote es distinto a todo.

-¿Está feliz con el Círculo Taurino Pablo Aguado?

-Es una suerte tener un grupo de partidarios, de aficionados, que te siguen por todos lados, que confían en ti. Y no en este año porque hayan ido las cosas bien, sino en los momentos más complicados. Siempre han estado ahí y lo que me enorgullece enormemente es ver cómo su preocupación no es alardear de su torero, no es sacar pecho cuando las cosas van bien, sino buscar actividades o actos que promuevan la tauromaquia, que se la enseñen a los más jóvenes y que su primera intención sea promocionar el toreo y hacerle un bien a la fiesta.

-¿Cómo ve ese interés de los jóvenes por el toreo y el hecho de que muchos de ellos le tomen como referente?

-Es algo muy bonito, que los aficionados jóvenes, que tantos hay, nos dejen claro que el toreo, gracias a Dios, vuelve a estar de moda. Me encanta que ellos se interesen por esta rama, por el estilo clásico del toreo, cuando tradicionalmente quizás haya sido de otra forma. Es muy gratificante y eso es uno de los legados que nos ha dejado el maestro Morante. Les ha enseñado el camino del toreo clásico.

-¿Qué le pide al futuro más cercano?

-Que empiece la temporada ya. Es de lo que este año tengo ganas. Hay veces que uno termina la temporada deseando descansar y otras en las que termina deseando volver a empezar. Por lo menos a día de hoy tengo ese sentimiento.