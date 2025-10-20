El Niño de la Capea, Daniel Luque y Núñez del Cuvillo galardonados en los XIII Premios de Carrusel Taurino

El programa 'Carrusel Taurino' de Canal Sur Radio ha celebrado este lunes su tradicional gala anual de entrega de premios, en la que se reconocen la trayectoria y los méritos de tres nombres fundamentales de la temporada: Pedro Gutiérrez Moya, 'El Niño de ... la Capea', Daniel Luque y Joaquín Núñez del Cuvillo.

El acto presentado por el periodista Juan Ramón Romero ha tenido lugar en el Teatro Cajasol de Sevilla, reuniendo a un nutrido grupo del mundo del toro en Andalucía. Durante el mismo, además de los galardonados, han tomado la palabra el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y ha cerrado el acto el secretario de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil.

En esta edición correspondiente a la temporada 2024, el Premio Carrusel de Honor ha recaído en el torero salmantino Niño de la Capea, figura indiscutible de una época que marcó el toreo de los años ochenta. El Premio Carrusel Taurino, que distingue la mejor temporada de un matador, ha sido para el sevillano Daniel Luque, protagonista de una campaña de gran regularidad y momentos de toreo grande. Por su parte, el galardón a la Mejor Ganadería ha reconocido el extraordinario hierro gaditano de Joaquín Núñez del Cuvillo, uno de los nombres más prestigiosos del campo bravo. Recogió el galardón, el nieto del premiado y actual ganadero, Jaime Mora-Figueroa Núñez.

Cada trofeo de Carrusel Taurino pesa siete kilos y está elaborado en piedra, mármol y metal. Han sido fabricados en la factoría de Piedramol, en Archidona, y su autor es Francisco Casado Ramos.