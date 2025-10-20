Suscríbete a
toros

El Niño de la Capea, Daniel Luque y Núñez del Cuvillo galardonados en los XIII Premios de Carrusel Taurino

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla ha acogido los anuales premios del espacio taurino de Canal Sur Radio que en esta ocasión corresponden a la temporada 2024

De izquierda a derecha Francisco Casado, Juan Ramón Romero, Juande Mellado, Jaime Mora-Figueroa, El Niño de la Capea, Daniel Luque, David Gil y Antonio Pulido conforman la foto de familia de la gala de los XIII Premios Carrusel Taurino de Canal Sur Radio
De izquierda a derecha Francisco Casado, Juan Ramón Romero, Juande Mellado, Jaime Mora-Figueroa, El Niño de la Capea, Daniel Luque, David Gil y Antonio Pulido conforman la foto de familia de la gala de los XIII Premios Carrusel Taurino de Canal Sur Radio
José Manuel Peña

Sevilla

El programa 'Carrusel Taurino' de Canal Sur Radio ha celebrado este lunes su tradicional gala anual de entrega de premios, en la que se reconocen la trayectoria y los méritos de tres nombres fundamentales de la temporada: Pedro Gutiérrez Moya, 'El Niño de ... la Capea', Daniel Luque y Joaquín Núñez del Cuvillo.

