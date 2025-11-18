Suscríbete a
Muere a los 85 años Álvaro Domecq Romero, rejoneador y ganadero de Torrestrella

Ha fallecido en la madrugada de este martes

Álvaro Domecq Romero, figura del rejoneo y ganadero de Torrestrella, ha muerto en la madrugada de este martes a los 85 años de edad. Nació en Jerez de la Frontera el 8 de abril de 1940, hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez.

