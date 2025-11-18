Muere a los 85 años Álvaro Domecq Romero, rejoneador y ganadero de Torrestrella

Álvaro Domecq Romero, figura del rejoneo y ganadero de Torrestrella, ha muerto en la madrugada de este martes a los 85 años de edad. Nació en Jerez de la Frontera el 8 de abril de 1940, hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez.

Domecq Romero, miembro de una de las estirpes más conocidas de Jerez, ha sido todo para el mundo del caballo. Rejoneador y también ganadero, fue el fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Suyo es también el espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces', uno de los mejores exponentes del trabajo con estos animales y la habilidad de sus jinetes. Fue además Patrono de Honor de esta institución.

Además del mundo del caballo, Álvaro Domecq fue conocido por su intensa relación con el toro bravo. De hecho, fue dueño de una de las ganaderías más prestigiosas, la de Torrestrella. Además, tiene lazos con el mundo del vino, otro de los elementos más distintivos de Jerez.

En su larga trayectoria ha sido reconocido en multitud de ocasiones. Es medalla de oro de las Asociación de Escuelas Taurinas de Andalucía; premio del Clúster turístico; premio Augusto Ferrer-Dalmau de la Academia de la Diplomacia; y premio Internacional del Caballo.