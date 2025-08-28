Suscríbete a
Morante reaparecerá en Melilla el miércoles 3 de septiembre

El torero sufrió una grave cornada a principios de agosto, lo que obligó a cancelar su agenda del resto del mes

Morante de la Puebla el pasado junio en la feria del Corpus de Granada
Morante de la Puebla el pasado junio en la feria del Corpus de Granada

S. T.

La Ciudad Autónoma de Melilla ha confirmado este jueves que el diestro Morante de la Puebla reaparecerá el próximo miércoles 3 de septiembre en la Plaza de Toros de la ciudad, tras la grave cogida que sufrió el pasado 10 de agosto en Pontevedra y tras seis espectáculos suspendidos hasta esta fecha.

Según ha explicado el Gobierno que preside Juan José Imbroda, «tenemos la confirmación a través del apoderado de Morante que reaparecerá en Melilla el próximo miércoles 3 de septiembre en la Mezquita del Toreo».

De este modo, el torero sevillano regresaría a los ruedos haberse visto obligado a suspender seis compromisos previstos en su temporada: Linares, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Palencia y Almería.

El Ejecutivo melillense ha destacado que la reaparición en Melilla marcará su vuelta a la actividad, en «un cartel que está generando gran expectación entre los aficionados».

Cornada de diez centímetros

La Mezquita del Toreo acogerá el próximo 3 de septiembre la reaparición de Morante de la Puebla, que el pasado 10 agosto sufrió una cornada de diez centímetros en la pierna derecha, que llevó a su hospitalización.

El Gobierno de Melilla ha destacado que «el regreso del diestro, tras la grave cogida, convertiría el festejo en uno de los carteles más atractivos de la temporada a nivel nacional».

El cartel lo completan Juan Ortega y la novillera Olga Casado, que lidiarán cuatro toros de la ganadería de Tornay y dos novillos de Macandro.

La corrida dará comienzo a las 18,30 horas y ha despertado gran expectación entre los aficionados, «al tratarse de una de las citas taurinas más esperadas», ha añadido.

Las entradas están a la venta desde este miércoles -también por internet- con precios populares: 20 euros en tendido general de sombra y 10 euros en tendido general de sol, mientras la barrera es de 30 euros al sol y 40 a la sombra.

