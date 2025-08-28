Morante de la Puebla el pasado junio en la feria del Corpus de Granada

Morante reaparecerá en Melilla el miércoles 3 de septiembre El torero sufrió una grave cornada a principios de agosto, lo que obligó a cancelar su agenda del resto del mes

La Ciudad Autónoma de Melilla ha confirmado este jueves que el diestro Morante de la Puebla reaparecerá el próximo miércoles 3 de septiembre en la Plaza de Toros de la ciudad, tras la grave cogida que sufrió el pasado 10 de agosto en Pontevedra y tras seis espectáculos suspendidos hasta esta fecha.

Según ha explicado el Gobierno que preside Juan José Imbroda, «tenemos la confirmación a través del apoderado de Morante que reaparecerá en Melilla el próximo miércoles 3 de septiembre en la Mezquita del Toreo».

De este modo, el torero sevillano regresaría a los ruedos haberse visto obligado a suspender seis compromisos previstos en su temporada: Linares, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Palencia y Almería.

El Ejecutivo melillense ha destacado que la reaparición en Melilla marcará su vuelta a la actividad, en «un cartel que está generando gran expectación entre los aficionados».

Cornada de diez centímetros

La Mezquita del Toreo acogerá el próximo 3 de septiembre la reaparición de Morante de la Puebla, que el pasado 10 agosto sufrió una cornada de diez centímetros en la pierna derecha, que llevó a su hospitalización.

El Gobierno de Melilla ha destacado que «el regreso del diestro, tras la grave cogida, convertiría el festejo en uno de los carteles más atractivos de la temporada a nivel nacional».

El cartel lo completan Juan Ortega y la novillera Olga Casado, que lidiarán cuatro toros de la ganadería de Tornay y dos novillos de Macandro.

La corrida dará comienzo a las 18,30 horas y ha despertado gran expectación entre los aficionados, «al tratarse de una de las citas taurinas más esperadas», ha añadido.

Las entradas están a la venta desde este miércoles -también por internet- con precios populares: 20 euros en tendido general de sombra y 10 euros en tendido general de sol, mientras la barrera es de 30 euros al sol y 40 a la sombra.