Morante de la Puebla en The New York Times: «No le llamemos una retirada completa. Es un descanso»

La estela de Morante ha cruzado el Atlántico, no para dejar su impronta en la temporada americana, sino para convertirse en protagonista de un diario estadounidense con influencia mundial, el New York Times. El reportero Jason Horowitz se ha desplazado hasta la localidad ... natal del torero, La Puebla del Río, para vivir junto al diestro su rutina diaria, cómo lleva su enfermedad mental y descubrir así al mundo la personalidad y el genio de una figura, ya simbólica, en la historia de la tauromaquia.

Aderezado con fotografías realizadas en la intimidad de su finca, el reportaje elabora un perfil del cigarrero, centrándose en sus últimos momentos vestido de luces en la madrileña plaza de toros de Las Ventas, donde se cortó la coleta el pasado 12 de octubre dejando al mundo taurino y a los aficinonados en un auténtico shock. Para el torero, el sufrimiento vivido «no era una situación de alegría, pero sí de satisfacción» y afirma haber hecho un trato con Dios previo a ese día. Un trato que consistía en retirarse si triunfaba en Madrid, y que cumplió tras cortar dos orejas y un revolcón que le dio un morlaco de 550 kilos.

El diestro, con reconocidos problemas de salud mental tal y como contó a ABC de Sevilla en una entrevista que también dio la vuelta al mundo, reconoce haber sentido agotamiento artístico y que ha decido parar antes de caer aunque, como afirma en este diario norteamericano, no quiere llamarlo una retirada completa, sino sólo un descanso.

De momento, y tras estas declaraciones, el mundo taurino queda a la expectativa de una posible vuelta del diestro tras una temporada en la que prácticamente ha contado corridas por triunfos y en la que la polémica surgida por ciertos desencuentros con Roca Rey en El Puerto de Santa María, luego resueltos en la Feria de San Miguel en la Maestranza de Sevilla, ha copado titulares. La vuelta de Morante es aún una incógnita a la que el tiempo dará una respuesta cuando la salud del torero lo permita.